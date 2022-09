Pri zrútení autobusu do rokliny zahynulo deväť ľudí

San José 19. septembra (TASR) - Najmenej deväť ľudí zahynulo a ďalší štyria zostali nezvestní po tom, ako sa autobus a ďalšie dve vozidlá zrútili v sobotu v hornatej časti Kostariky do rokliny. V noci na pondelok to oznámila miestna pobočka Červeného kríža, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Autobus, auto a motocykel sa zrútili do 75-metrovej rokliny, keď v horskom priesmyku El Hundimiento, zhruba 80 kilometrov západne od kostarickej metropoly San José, spôsobil silný dážď zosuv pôdy.



Záchranárom sa podarilo z miesta nehody evakuovať približne 50 preživších vrátane vodiča autobusu, uviedli miestne úrady.



Kostarický prezident Rodrigo Chaves v reakcii na tragickú udalosť vyhlásil v krajine trojdňový štátny smútok. Dodal, že pre mimoriadnu situáciu spôsobenú silnými dažďami sa nezúčastní na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.