Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 14. október 2025Meniny má Boris
< sekcia Zahraničie

Pri zrútení bane na juhovýchode Venezuely zahynulo najmenej 14 ľudí

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš

Telá mŕtvych sa podľa Reuters našli v troch rôznych šachtách bane, ktorej vertikálne časti sa zrútili v dôsledku záplav.

Autor TASR
Caracas 14. októbra (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo pri zrútení bane na juhovýchode Venezuely. Oblasť predtým zasiahli výdatné dažde. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na záchranné zložky, píše TASR.

K nešťastiu došlo v bani na zlato s názvom Cuatro Esquinas de Caratal, ktorá sa nachádza v oblasti mesta El Callao v štáte Bolívar, približne 850 kilometrov juhovýchodne od metropoly Caracas.

Telá mŕtvych sa podľa Reuters našli v troch rôznych šachtách bane, ktorej vertikálne časti sa zrútili v dôsledku záplav.

Na mieste momentálne prebiehajú záchranné práce. Ich prvá fáza spočíva v odčerpaní vody zo všetkých šácht s cieľom znížiť jej hladinu. Následne sa majú vyhodnotiť ďalšie kroky vrátane vyzdvihnutia tiel.

Agentúra AP s odvolaním sa na hasičov napísala, že počet obetí nešťastia vychádza zo svedectiev ostatných baníkov. Reuters vo svojej správe odkazoval na príspevok predstaviteľov národného systému rizík na sociálnej sieti Instagram.

El Callao je mesto, ktorého život podľa AP závisí od ťažby zlata, na ktorej sa priamo či nepriamo podieľa väčšina z jeho 30.000 obyvateľov.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fumbi získalo ocenenie Forbes Growclub TOP 10 – Zdravá firma roka 2025