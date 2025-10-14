< sekcia Zahraničie
Pri zrútení bane na juhovýchode Venezuely zahynulo najmenej 14 ľudí
Telá mŕtvych sa podľa Reuters našli v troch rôznych šachtách bane, ktorej vertikálne časti sa zrútili v dôsledku záplav.
Autor TASR
Caracas 14. októbra (TASR) - Najmenej 14 ľudí zahynulo pri zrútení bane na juhovýchode Venezuely. Oblasť predtým zasiahli výdatné dažde. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na záchranné zložky, píše TASR.
K nešťastiu došlo v bani na zlato s názvom Cuatro Esquinas de Caratal, ktorá sa nachádza v oblasti mesta El Callao v štáte Bolívar, približne 850 kilometrov juhovýchodne od metropoly Caracas.
Telá mŕtvych sa podľa Reuters našli v troch rôznych šachtách bane, ktorej vertikálne časti sa zrútili v dôsledku záplav.
Na mieste momentálne prebiehajú záchranné práce. Ich prvá fáza spočíva v odčerpaní vody zo všetkých šácht s cieľom znížiť jej hladinu. Následne sa majú vyhodnotiť ďalšie kroky vrátane vyzdvihnutia tiel.
Agentúra AP s odvolaním sa na hasičov napísala, že počet obetí nešťastia vychádza zo svedectiev ostatných baníkov. Reuters vo svojej správe odkazoval na príspevok predstaviteľov národného systému rizík na sociálnej sieti Instagram.
El Callao je mesto, ktorého život podľa AP závisí od ťažby zlata, na ktorej sa priamo či nepriamo podieľa väčšina z jeho 30.000 obyvateľov.
K nešťastiu došlo v bani na zlato s názvom Cuatro Esquinas de Caratal, ktorá sa nachádza v oblasti mesta El Callao v štáte Bolívar, približne 850 kilometrov juhovýchodne od metropoly Caracas.
Telá mŕtvych sa podľa Reuters našli v troch rôznych šachtách bane, ktorej vertikálne časti sa zrútili v dôsledku záplav.
Na mieste momentálne prebiehajú záchranné práce. Ich prvá fáza spočíva v odčerpaní vody zo všetkých šácht s cieľom znížiť jej hladinu. Následne sa majú vyhodnotiť ďalšie kroky vrátane vyzdvihnutia tiel.
Agentúra AP s odvolaním sa na hasičov napísala, že počet obetí nešťastia vychádza zo svedectiev ostatných baníkov. Reuters vo svojej správe odkazoval na príspevok predstaviteľov národného systému rizík na sociálnej sieti Instagram.
El Callao je mesto, ktorého život podľa AP závisí od ťažby zlata, na ktorej sa priamo či nepriamo podieľa väčšina z jeho 30.000 obyvateľov.