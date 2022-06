Pri zrútení horiacej budovy vo Filadelfii zahynul jeden hasič

Filadelfia 18. júna (TASR) - Jeden hasič zahynul v sobotu v americkom meste Filadelfia po tom, ako uviazol v horiacej budove, ktorá sa zrútila. Uviedli to predstavitelia miestneho hasičského zboru, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Identita obete nebola bezprostredne známa, no zástupca tamojšieho hasičského zboru Craig Murphy uviedol, že išlo o 27-ročného hasiča.



Budovu zachvátil požiar v sobotu krátko pred 2.00 h miestneho času, uviedol Murphy. Dodal, že požiar sa podarilo uhasiť, no budova sa zrútila o 3.24 h miestneho času.



"Nedalo sa to predvídať. Bola to katastrofálna nehoda, ktorá skutočne zasiahla náš zbor," povedal po nehode Murphy.



Z trosiek budovy sa záchranárom podarilo zachrániť štyroch hasičov a miestneho inšpektora. Podľa Murphyho je stav všetkých piatich osôb stabilizovaný.