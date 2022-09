Pri zrútení lietadla do Baltského mora pravdepodobne zahynuli 4 ľudia

Štokholm 4. septembra (TASR) – Súkromné lietadlo so štyrmi osobami na palube, s ktorým letoví dispečeri stratili kontakt pred plánovaným pristátím v Nemecku, sa v nedeľu večer zrútilo do mora pri pobreží Lotyšska. Úrady sa obávajú, že haváriu nikto neprežil. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a AP.



Lietadlo Cessna 551 registrované v Rakúsku odštartovalo popoludní z mesta Jerez v Španielsku a malo pristáť v nemeckom Kolíne nad Rýnom. Zmenilo však kurz a letelo ponad Baltské more a cez švédsky vzdušný priestor pred tým, ako spadlo do mora severozápadne od lotyšského mesta Ventspils, oznámili lotyšské a švédske úrady.



K lietadlu po strate kontaktu vyslali stíhačky z Nemecka, Dánska a Švédska, ktorých piloti však vnútri stroja nevideli nikoho sedieť. Nemecký denník Bild informoval, že lietadlo krátko po štarte hlásilo problémy s tlakom v kabíne. Podľa experta citovaného švédskou agentúrou TT to mohlo spôsobiť, že pasažieri stratili vedomie.



Na miesto pádu vyslali záchranné tímy s člnmi a vrtuľníkmi z Lotyšska, Litvy a Švédska. Našli tam zatiaľ trosky z lietadla, nie však telá. Odkiaľ cestujúci pochádzali, nie je bezprostredne známe. Podľa nemeckých médií bola v lietadla okrem pilota trojčlenná rodina – muž, žena a ich dcéra.