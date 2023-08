Pri zrútení železničného mosta v Indii zahynulo 26 robotníkov

Naí Dillí 24. augusta (TASR) - Počet obetí zrútenia rozostavaného železničného mosta na severovýchode Indie sa zvýšil na 26. Miestne úrady prípad už začali vyšetrovať. V noci na štvrtok to uviedla agentúra Reuters, informuje TASR.



Incident sa odohral v stredu v meste Sairang v štáte Mizorám blízko hraníc s Mjanmarskom. Obeťami nešťastia sa stali robotníci, ktorí železničný most práve stavali. Zranenia utrpeli ďalšie dve osoby.



Podľa indických médií sa v čase zrútenia mosta na stavenisku nachádzalo dohromady 40 pracovníkov, no polícia uviedla, že ich bolo len 28.



"Záchranárom sa zatiaľ podarilo nájsť 13 tiel. Snažia sa nájsť i zvyšné obete," povedal zdroj z prostredia polície, ktorý si prial zostať v anonymite.



Indický premiér Naréndra Módi vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí, uviedla jeho kancelária v príspevku na sociálnej sieti. Dodala, že indická vláda vyplatí najbližším pozostalým približne 2400 dolárov.



Agentúra Reuters pripomína, že indické železnice každodenne využívajú milióny ľudí. Tamojšia vláda v rámci modernizovania železničnej siete spustila v krajine prevádzku vysokorýchlostných vlakov, no kritici tvrdia, že sa dostatočne nevenovala zlepšeniu bezpečnosti či obnovy starnúcej infraštruktúry.



V júni sa odohrala i doposiaľ najtragickejšia vlaková nehoda v Indii. Pri vykoľajení expresného osobného vlaku z Kalkaty do Čennai prišlo o život najmenej 288 ľudí. Príčinou nehody bola podľa indickej vlády "zmena na elektrickom zabezpečovacom zariadení".