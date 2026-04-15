< sekcia Zahraničie
Priame rokovania s Libanonom by mohli ukončiť nadvládu Hizballáhu
Dohodu o začatí priamych rokovaní medzi Tel Avivom a Bejrútom oznámili v utorok Spojené štáty.
Autor TASR
Jeruzalem 15. apríla (TASR) - Izrael v stredu privítal začatie priamych rokovaní s Libanonom, na ktorom sa krajiny dohodli deň predtým počas diskusií vo Washingtone. Tel Aviv to označil za „historickú príležitosť“, ktorá by mohla ukončiť nadvládu militantného hnutia Hizballáh. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Je to naozaj skutočná historická príležitosť ukončiť desaťročia trvajúcu moc Hizballáhu nad Libanonom,“ povedal na tlačovej konferencii hovorca izraelskej vlády David Mencer. Dodal, že so šiitskými proiránskymi militantmi sa „o prímerí nerokuje“.
Dohodu o začatí priamych rokovaní medzi Tel Avivom a Bejrútom oznámili v utorok Spojené štáty. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio skôr v ten deň viedol rokovania s izraelským veľvyslancom v USA Jechielom Leiterom a libanonskou veľvyslankyňou Nadou Hamádovou Muawwádovou, ktoré sa týkali bojov medzi Izraelom a Hizballáhom.
Konflikt medzi nimi sa začal krátko po útokoch Izraela a USA na Irán, keď militanti 2. marca vypálili rakety na židovský štát. Pri izraelských útokoch odvtedy zahynuli stovky ľudí a viac ako milión Libanoncov bolo vysídlených.
Diplomatické úsilie podľa AFP však zostáva krehké. Izraelská vláda v stredu totiž uviedla, že za posledných 24 hodín zasiahla viac ako 200 cieľov Hizballáhu v Libanone, zatiaľ čo militanti vystrelili na Izrael desiatky rakiet.
