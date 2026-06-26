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Priame vlakové spojenie Kodaň – Praha bude v lete prerušené

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Cesta medzi Kodaňou a Prahou trvá približne 11 hodín.

Autor TASR
Berlín 26. júna (TASR) - Priame vlakové spojenie medzi Kodaňou a Prahou, ktoré spustili na začiatku mája, bude počas hlavnej dovolenkovej sezóny na štyri týždne prerušené. Dôvodom sú stavebné práce. Predstavitelia železníc v piatok pre agentúru DPA uviedli, že pre práce na infraštruktúre v železničnom uzle Hamburg budú musieť cestujúci v období od 18. júla do 15. augusta aspoň raz prestupovať, informuje TASR.

Keďže občasné stavebné práce prebiehajú aj na dánskej strane, v niektorých dňoch bude medzi Hamburgom a Kodaňou k dispozícii iba spojenie s využitím náhradnej autobusovej dopravy a s väčším počtom prestupov. Nové priame spojenie z Prahy do Kodane má veľký význam pre nemecké železnice Deutsche Bahn (DB) a jej partnerov v Českej republike a Dánsku. Toto nové prepojenie bolo vôbec prvým z celkovo desiatich pilotných projektov, ktoré podporila Európska komisia s cieľom rozvoja cezhraničných vlakových spojení.

Od 14. júna premávajú na tejto trase dva spoje denne tam aj späť, ktoré dopĺňa sezónny nočný vlak. Cesta medzi Kodaňou a Prahou trvá približne 11 hodín.
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