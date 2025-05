Priamy vlak z Varšavy do Chorvátska začne premávať 27. júna

Varšava 21. mája (TASR) - Priame železničné spojenie medzi Varšavou a chorvátskym prímorským mestom Rijeka bude v prevádzke od 27. júna. Oznámil to v stredu poľský minister infraštruktúry Dariusz Klimczak, podľa ktorého pôjde o spojenie obsluhované spoločnosťou PKP Intercity štyrikrát týždenne. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.



Klimczak uviedol, že poľská strana získala všetky potrebné povolenia na prevádzku spojenia, ktoré má byť alternatívou k cestám autom. Najlacnejší lístok bude stáť 193 zlotých (45 eur). Trasa povedie cez východ ČR, Viedeň a slovinskú Ľubľanu. Cesta z Varšavy k Jadranskému moru potrvá 19 hodín. Do budúcnosti sa uvažuje o jej skrátení o dve až tri hodiny.



Podľa predsedu predstavenstva PKP Intercity Janusza Malinowského vlak ponúkne celkovo 172 miest – sedadlá aj lôžkové vozne. Spoločnosť už začiatkom apríla avizovala pripravenosť na spustenie linky, no čakalo sa na súhlas štátov, cez ktoré mal vlak prechádzať – Česka, Rakúska, Slovinska a Chorvátska.



Informáciu o definitívnom schválení spojenia zverejnil v nedeľu aj poľský premiér Donald Tusk na sociálnej sieti X.