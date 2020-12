Priateľa Epsteina obvinili zo spáchania sexuálnych trestných činov

Paríž 19. decembra (TASR) - Bývalého modelingového agenta, Francúza Jeana-Luca Brunela, obvinili a vzali do väzby pre podozrenie zo spáchania sexuálnych trestných činov. Brunel bol blízkym spolupracovníkom zosnulého amerického finančníka a odsúdeného pedofila Jeffreyho Epsteina. Oznámila to v sobotu francúzska prokuratúra, píše agentúra AFP.



Brunel čelí obvineniam zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia maloletých starších ako 15 rokov. Podľa vyhlásenia prokuratúry ho zadržali ešte v stredu na parížskom letisku Charlesa de Gaulla, keď sa chystal odletieť do Senegalu.



Brunelov právnik vlani v októbri povedal, že jeho klient obvinenia dôrazne odmieta. Odmietol pritom tvrdenia o tom, že Brunel je na úteku a trval na tom, že jeho klient ochotný dostaviť sa na výsluch.



Obvinenia voči Brunelovi sú súčasťou širšieho vyšetrovania údajného zneužívania žien a dievčat Epsteinom a blízkym okruhom jeho spoločníkov. Vyšetrovanie sa vo Francúzsku spustilo vlani v auguste.



Brunel, ktorý bol šéfom modelingovej agentúry, udržiaval priateľské a finančné vzťahy s Epsteinom, obvineným v Spojených štátoch z obchodovania s ľuďmi a sexuálneho násilia na maloletých. Práve Brunel podľa amerických súdnych dokumentov získaval pre Epsteina mladé dievčatá.



Stíhanie samotného Epsteina v USA bolo zastavené po tom, ako ten 10. augusta vo vyšetrovacej väzbe na Manhattane v New Yorku spáchal samovraždu.