Priatelia vraha učiteľa Patyho už nie sú obvinení zo spoluúčasti

Paríž 16. decembra (TASR) - Francúzska prokuratúra v pondelok stiahla obvinenia zo "spoluúčasti na teroristickej vražde" proti dvom mužom, ktorých súdia za úlohu, ktorú zohrávali pri vražde stredoškolského učiteľa Samuela Patyho. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Dvaja mladíci – Naim Boudaoud (22) a Rus čečenského pôvodu Azim Epsirkhanov (23) – sú však naďalej obvinení z teroristického zločineckého spolčenia. Ak súd uzná ich vinu, hrozí im až 30 rokov väzenia.



Ak by prokuratúra nestiahla voči nim obvinenie zo spolupáchateľstva, hrozilo by im doživotie, doplnila AFP.



Boudaoud a Epsirkhanov sa s Patyho vrahom, 18-ročným Abdoullakhom Anzorovom, poznali a priatelili od detstva.



Prokurátorka Marine Valentinová v pondelok v záverečnom vyhlásení uviedla, že dvaja obvinení si boli "plne vedomí" Anzorovových "džihádistických názorov", keď mu pred útokom poskytovali logistickú podporu vrátane nákupu zbraní. Dodala však, že neexistuje absolútna istota, že mali v úmysle zúčastniť sa na príprave teroristickej vraždy.



Rozhlasová stanica Europe 1 uviedla, že pred osobitným porotným súdom v Paríži sa v pondelok začal posledný týždeň procesu vo veci úkladnej vraždy Samuela Patyho. Pred súd sa postavilo sedem mužov a jedna žena. Verdikt nad nimi sa očakáva koncom týždňa.



Všetci ôsmi obvinení sú podozriví z toho, že sa priamo alebo nepriamo podieľali na vražednom pláne. Kým dvaja spomínaní mladíci boli doteraz súdení za spoluúčasť na teroristickom atentáte, ďalším šiestim sa kládlo za vinu zločinecké sprisahanie teroristického charakteru.



Samuela Patyho – učiteľa histórie a geografie na strednej škole v meste Conflans-Sainte-Honorine v metropolitnej oblasti Paríža – zabil v októbri 2020 islamistický radikál Abdoullakh Anzorov, ktorý prišiel o život pri prestrelke s políciou.



Paty niekoľko dní pred vraždou svojim študentom v rámci seminára o slobode vyjadrovania ukázal karikatúry proroka Mohameda, ktoré vtedy opäť vyšli v satirickom francúzskom týždenníku Charlie Hebdo. Išlo o karikatúry, ktoré týždenník zverejnil aj v roku 2015: krátko nato do redakcie časopisu v Paríži vtrhli ozbrojení islamisti a zabili tam 12 ľudí vrátane kľúčových členov redakčného tímu.