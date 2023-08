Priaznivci junty v Nigeri začali registráciu na obranu pred ECOWAS

Niamey 20. augusta (TASR) - Podporovatelia nigerskej junty boli v sobotu nútení zastaviť registráciu ľudí, ktorí sú ochotní zapojiť sa do plnenia nevojenských úloh pri obrane proti prípadnej vojenskej intervencii západoafrických štátov. Organizátori uviedli, že počet záujemcov o registráciu presiahol jej možnosti.



Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej záujem tisícov prevažne mladých mužov zhromaždených pred štadiónom v hlavnom meste Niamey svedčí o silnej podpore časti Nigerčanov pre juntu.



Aktéri vojenského prevratu pritom naďalej odolávajú medzinárodnému tlaku, aby vrátili do úradu demokraticky zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma.



"Pri všetkých našich výpočtoch a predstavách sme si nikdy nemysleli, že by sme mohli zmobilizovať (takýto počet ľudí)," povedal Younoussa Hima, spoluorganizátor iniciatívy nazvanej Mobilizácia mladých ľudí za vlasť.



Organizátori náborovej akcie uviedli, že ich zámerom nebolo získať dobrovoľníkov do armády, ale skôr vytvoriť zoznamy ľudí ochotných poskytnúť svoje civilné zručnosti v prípade vojenskej intervencie armád Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS).



Mnohí z ľudí, ktorí prišli na štadión, však v rozhovoroch prejavovali odhodlanie ísť bojovať, dodal Reuters.



V sobotu priletela do Niamey delegácia ECOWAS, aby rokovala s juntou, čo - podľa Reuters - svedčí o tom, že snahy o mierové riešenie konfliktu v Nigeri stále pokračujú.



K návšteve došlo po tom, ako šéfovia armád ECOWAS v piatok neskoro večer oznámili, že sú pripravení vojensky zasiahnuť v Nigeri hneď, ako bude vydaný rozkaz.



Miera podpory junty v celom Nigeri sa ťažko odhaduje, ale na predchádzajúcom zhromaždení na štadióne v Niamey - 11. augusta - sa zúčastnili tisíce ľudí, ktorí búrlivým potleskom vítali sľub vodcov prevratu postaviť sa bloku ECOWAS.