Asi 100 pasažierov výletnej lode sa zranilo v búrke pri Francúzsku

Londýn 7. novembra (TASR) - Približne 100 pasažierov výletnej lode utrpelo zranenia po tom, čo sa plavidlo dostalo do búrky v Biskajskom zálive západne od pobrežia Francúzska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Výletná loď "Spirit of Discovery" bola od 24. októbra na 14-dňovej ceste z Británie na Kanárske ostrovy, pričom konečnou destináciou bol pôvodne prístav Las Palmas.



Po správe o blížiacej sa búrke sa posádka rozhodla zakotviť už v španielskom meste La Coruňa, ten však bol pre zlé počasie zatvorený, a teda sa loď mala predčasne vrátiť do Británie.



V Biskajskom zálive plavidlo zastihla búrka, ktorá spustila bezpečnostný systém a loď sa následne náhle vychýlila doľava a zastavila, v dôsledku čoho utrpeli niektorí pasažieri väčšinou ľahké zranenia. Päť ľudí museli ošetriť pre závažnejšie zranenia, citovali britské médiá spoločnosť Saga Cruises, ktorá výletnú loď prevádzkuje.



Spirit of Discovery zakotvila v britskom prístave Portsmouth v pondelok večer a cestujúci z lode vystúpili v utorok.



"Hoci je jasné, že počasie nemôžeme ovplyvniť, chceme sa úprimne ospravedlniť všetkým postihnutým, ktorí sú teraz bezpečne na ceste domov," povedal hovorca spoločnosti.