Približne 100.000 ľudí ušlo z Teheránu počas prvých dvoch dní vojny
Irán v reakcii na americko-izraelskú operáciu podniká odvetné údery v Izraeli a krajinách v Perzskom zálive.
Autor TASR
Ženeva 4. marca (TASR) - Na základe odhadov odišlo z Teheránu 100.000 ľudí počas prvých dvoch dní útokov Izraela a Spojených štátov na Irán, uviedol v stredu Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Najnovšie správy naznačujú, že nedošlo k nárastu cezhraničných pohybov súvisiacich s nedávnymi udalosťami,“ tvrdí UNHCR s tým, že situácia na hraničnom priechode medzi Iránom a Afganistanom je stabilná a neboli zaznamenané žiadne významné zmeny.
Krajine je cieľom útokov od soboty, keď Izrael spoločne so Spojenými štátmi podnikol koordinované údery v islamskej republike. Hneď v prvý deň vojny prišiel o život iránsky najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí a ďalších najmenej 40 vplyvných funkcionárov iránskeho režimu.
Iránska agentúra Tasním, ktorá sa odvolala na nadáciu pre veteránov a mučeníkov uviedla, že od soboty zahynulo v krajine najmenej 1045 ľudí.
