Približne 12 ľudí uviazlo po závale v zlatej bani

Nairobi 4. februára (TASR) - Najmenej tucet ľudí uviazol v zlatej bani na západe Kene po jej čiastočnom závale v pondelok neskoro večer, informovala miestna polícia. TASR o tom píše na základe správ agentúry AFP a kenského denníka The Star.



"Podľa informácií, ktoré máme, bolo v čase zrútenia v bani asi 20 baníkov, ale ôsmi boli zachránení," povedal pre AFP jeden z miestnych policajtov. K závalu došlo v pondelok približne o 18.00 h miestneho času (16.00 h SEČ).



"Pátracia a záchranná operácia pokračuje a my vyzývame ľudí, aby sa držali ďalej, aby nám uľahčili prácu a neohrozovali sami seba, pretože táto oblasť je veľmi nestabilná," dodal.



The Star píše, že všetci doposiaľ zachránení baníci neutrpeli žiadne zranenia. Záchranári dúfajú, že zvyšné uviaznuté osoby sú naďalej nažive, aj napriek značným rizikám po závale.



Keňa má v porovnaní so susednými štátmi malý banský sektor, napriek tomu však v posledných rokoch došlo k jeho rýchlemu rastu. Jeho veľká časť zostáva neregulovaná bez primeraných bezpečnostných opatrení a baníci tiež musia znášať útoky organizovaných zločineckých skupín.



Podľa Afrického inštitútu pre bezpečnostné štúdie legálna banská ťažba v Keni (najmä zlata) v roku 2022 prispela do hospodárstva krajiny sumou 224 miliónov dolárov (216 miliónov eur) a zamestnala približne 250.000 ľudí.