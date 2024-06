Približne 18 miliónov ľudí v Ekvádore zostalo hodiny bez elektriny

Quito 20. júna (TASR) - Ekvádor v stredu zasiahol celoplošný výpadok elektrickej energie, v dôsledku čoho zostalo približne 18 miliónov ľudí niekoľko hodín v tme. TASR informuje podľa agentúry Reuters a portálu BBC.



Výpadok elektriny ochromil domácnosti, nemocnice aj metro v hlavnom meste. Stredajší výpadok spôsobil taktiež nebezpečné podmienky pre množstvo motoristov, keďže prestali fungovať semafory. V stredu navečer sa však už podarilo takmer úplne obnoviť dodávky elektrickej energie.



"To, čo sa stalo, je len ďalším dôkazom energetickej krízy, ktorej musíme vzdorovať," povedal tamojší minister pre energetiku Roberto Luque. Spomenul aj nedávne problémy spôsobené nedostatočnou výrobou energie, ktoré viedli k neplánovaným výpadkom služieb.



Luque tvrdí, že stredajší výpadok bol spôsobený nedostatočnými investíciami do elektrického vedenia. V apríli vyhlásil ekvádorský prezident Daniel Noboa stav energetickej núdze a oznámil plánované zníženie dodávok elektriny.



Juhoamerická krajina pritom bojuje so suchom, ktoré ovplyvňuje výrobu elektrickej energie z vodných elektrární. Silné víkendové dažde zas prinútili úrady odstaviť tri vodné elektrárne. Dažde vyvolali zosuv pôdy, pri ktorom zahynulo najmenej 17 ľudí a desiatky utrpeli zranenia.