Asi 30 krajín vyjadrilo obavy z bojov medzi Izraelom a Hizballáhom
Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon v stredu vyhlásil, že izraelské sily budú pokračovať v operáciách v Libanone tak dlho, ako bude existovať hrozba voči nim.
Autor TASR
New York 11. marca (TASR) - Približne 30 krajín vrátane tých, ktoré majú mierové sily OSN v Libanone, vyjadrilo v stredu obavy zo znovuobnovenia bojov medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Krajiny prispievajúce vojakmi do mierových síl OSN v Libanone a niekoľko ďalších členských štátov spoločne vyjadrujú hlboké znepokojenie z eskalácie nepriateľských operácií v Libanone,“ povedal novinárom v New Yorku francúzsky veľvyslanec pri OSN Jérôme Bonnafont.
„Tvárou v tvár vojne je potrebné podporiť Libanon. Musí sa zachovať jeho suverenita a územnú celistvosť. Vyjadrujeme plnú solidaritu s Libanonom a libanonským národom,“ zdôraznil veľvyslanec v spoločnom vyhlásení.
Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do vojny na Blízkom východe, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Tel Aviv reagoval spustením vzdušných útokov v Libanone a nasadil vojakov v pohraničných oblastiach. Libanon a Izrael pritom uzavreli v novembri 2024 prímerie.
Bonnafont povedal, že krajiny, ktoré zastupuje, vrátane Francúzska, Británie, Nemecka, Indie a Južnej Kórey „najdôraznejšie odsudzujú“ útoky Hizballáhu.
Izraelský veľvyslanec pri OSN Danny Danon v stredu vyhlásil, že izraelské sily budú pokračovať v operáciách v Libanone „tak dlho, ako bude existovať hrozba“ voči nim. „Izrael nechce viesť operácie, no nebude akceptovať raketové útoky na svojich ľudí a urobí všetko, čo bude potrebné, aby ich zastavil,“ dodal Danon pre novinárov.
