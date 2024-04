Približne 30 osôb utrpelo zranenia pri náraze trajektu v Neapole

Neapol 19. apríla (TASR) - Približne 30 osôb utrpelo zranenia pri náraze trajektu z ostrova Capri do prístavnej plošiny v talianskom Neapole. TASR informuje podľa agentúr DPA a ANSA.



Presné okolnosti, ako vysokorýchlostný trajekt vrazil do prístavnej plošiny, neboli bezprostredne známe. Záchranári uviedli, že žiadna zo zranených osôb nie je vo vážnom stave.



Na ostrove Capri sa od stredy do piatku konalo zasadnutie ministrov zahraničných vecí skupiny G7. Väčšina účastníkov sa v piatok ešte stále nachádzala na ostrove, ktorý patrí medzi najpopulárnejšie turistické destinácie v Taliansku. Plavba trajektom z ostrova na pevninu trvá približne jednu hodinu.