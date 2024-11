Približne 30 rodičov vtrhlo do talianskej školy, zaútočilo na učiteľku

Neapol 16. novembra (TASR) – Skupina približne 30 rodičov vtrhla vo štvrtok ráno neďaleko talianskeho mesta Neapol do školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a zaútočila na učiteľku. Dôvodom boli údajne šíriace sa reči o správaní učiteľky k niektorým žiakom, uviedli v sobotu pre agentúru ANSA nemenované zdroje, píše TASR.



Incident sa odohral v štvrti Scanzano prístavného mesta Castellamare di Stabia na juhu Talianska. Mesto leží na pobreží Neapolského zálivu neďaleko archeologického parku Pompeje a sopky Vezuv.



V škole boli aj rodičia učiteľky, ktorí sa ju pokúšali brániť. Jej otec utrpel zlomeninu zápästia, napadnutej učiteľke spôsobili opakované údery do hlavy otras mozgu. Útok zastavila až privolaná polícia.



Počet útokov na školských zamestnancov zo strany študentov i rodičov v poslednom období stúpa, píše ANSA. Podľa správy prieskumnej agentúry Eurispes zverejnenej vo februári sa až 25 percent talianskych učiteľov počas kariéry stalo cieľom najmenej jedného útoku.