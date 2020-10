Pribudli ďalšie návrhy, kto povedie Konferenciu o budúcnosti Európy

Brusel 13. októbra (TASR) – Do hry o to, kto povedie Konferenciu o budúcnosti Európy, ktorá by mala trvať dva roky, pribudli ďalšie mená známych európskych politikov, informoval v utorok na svojej webstránke týždenník Politico.



Konferencia o budúcnosti Európy mala podľa pôvodných plánov odštartovať 9. mája tohto roku v Dubrovníku, koronakríza to však znemožnila. Jej cieľom je intenzívnejšie zapojiť občanov do diskusií o reforme EÚ a posilniť dôveru k inštitúciám EÚ. Za Európsku komisiu bude do konferencie zapojený aj slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.



Európsky parlament minulý týždeň vyzval Radu EÚ, aby urýchlene zaujala postoj k tomuto formátu a určila dátum spustenia konferencie, a to najlepšie ešte v tomto roku.



O tejto téme rokujú v utorok v Luxemburgu aj diplomati na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti. Ako však upozorňuje Politico, stále nie je jasné, kto z európskych politikov by mal konferenciu viesť.



Poslanci Európskeho parlamentu v zhode s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom navrhli pre tento post bývalého belgického premiéra a dlhoročného lídra európskych liberálov Guya Verhofstadta. Jeho meno je však neprijateľné pre viaceré vlády krajín EÚ, ktoré ho považujú za „šampióna európskeho federalizmu".



Medzi nové mená, ktoré na túto funkciu navrhli europoslanci, európski diplomati alebo vlády členských štátov Únie patrí dánska expremiérka Helle Thorningová-Schmidtová, bývalý taliansky premiér Enrico Letta či bývalá litovská prezidentka Dalia Grybauskaite.



Zaradili sa tak k ďalším európskym osobnostiam, o ktorých sa v súvislosti s touto funkciou hovorilo už skôr. Sú nimi bývalý fínsky premiér Alexander Stubb, bývalý šéf nemeckej diplomacie Joschka Fischer, bývalá talianska eurokomisárka a europoslankyňa Emma Boninová ako aj hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier.



Podľa Politico sa však žiadnemu z doteraz známych mien nepodarilo dosiahnuť konsenzus medzi členskými štátmi, Radou EÚ a europarlamentom. Myšlienku konferencie o budúcnosti Európy prvýkrát predstavil v roku 2019 francúzsky prezident Emmanuel Macron.