V Česku pribudlo najviac prípadov nákazy covidom od začiatku pandémie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 25. januára (TASR) - Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Česku 30.350 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od začiatku pandémie. Oproti minulému týždňu je to nárast o 10.000 prípadov. Informoval o tom v utorok spravodajský portál TN.cz s odvolaním sa na údaje českého ministerstva zdravotníctva.Počet prípadov v Česku tak vôbec prvýkrát prekročil hranicu 30.000. Predchádzajúci rekord zaznamenali v tejto krajine minulý týždeň v utorok, keď pribudlo 28.469 prípadov, uvádza spravodajský portál iDnes.cz.Z celkového počtu PCR testov (takmer 150.000), ktoré v Česku v pondelok vykonali, bolo pozitívnych takmer 38 percent.Reinfekcia bola v pondelok zaznamenaná u vyše 3000 ľudí. Tieto prípady pritom ministerstvo nezarátava do súhrnného počtu prípadov, ale eviduje ich zvlášť.Zvýšil sa tiež počet hospitalizovaných pacientov s covidom. V uplynulých šiestich dňoch ich počet klesal, avšak v pondelok prudko stúpol. V nemocnici je s covidom v súčasnosti hospitalizovaných takmer 1700 ľudí, čo je o 150 viac ako deň predtým. Vo vážnom stave leží v nemocnice 207 ľudí infikovaných covidom.Napriek stúpajúcemu počtu prípadov zatiaľ v Česku nezaznamenali zvyšujúci sa počet úmrtí. Ten v porovnaní s minulým týždňom dokonca klesol. V pondelok totiž v krajine zaznamenali 14 úmrtí súvisiacich s covidom, zatiaľ čo týždeň predtým to bolo 26, vyplýva z údajov českého rezortu zdravotníctva.Čo sa týka počtu prípadov, situácia je najhoršia v okresoch, ktoré sa nachádzajú v tesnom okolí Prahy. V okrese Praha - západ evidujú 2699 infikovaných na 100.000 obyvateľov, v okrese Praha-východ je to 2632 a v hlavnom meste 2321.Z dát českého ministerstva zdravotníctva tiež vyplýva, že koronavírus sa v súčasnosti najviac šíri medzi deťmi vo veku od šesť rokov a mladistvými do 19 rokov.Od začiatku pandémie sa v Česku koronavírusom nakazilo už vyše 2,79 milióna ľudí a v súvislosti s covidom zomrelo už vyše 37.000 ľudí. Plne zaočkovaných je takmer 6,8 milión obyvateľov Česka.