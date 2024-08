Príbuzní bieloruských disidentov vyjadrili sklamanie z výmeny väzňov

Minsk 8. augusta (TASR) - Príbuzní viacerých bieloruských disidentov vyjadrili sklamanie z toho, že v minulotýždňovej výmene väzňov medzi Ruskom, Bieloruskom a západnými krajinami nefigurovali žiadni bieloruskí politickí väzni. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Bieloruská ľudskoprávna organizácia Viasna odhaduje, že v Bielorusku je v súčasnosti väznených okolo 1400 ľudí za ich politickú činnosť vrátane zakladateľa tejto organizácie a držiteľa Nobelovej ceny za mier Alesa Biaľackého.



"Som rada, že Rusov prepustili, ale som šokovaná, že si nikto nespomenul na osud bieloruských politických väzňov," povedala pre agentúru AP Bjaljackého manželka Natalia Pinčuková. "Dúfam, že to bolo len prvé kolo hry, do ktorej sa Západ zapojil a po predstaviteľoch Ruska budú prepustení aj Bielorusi."



Jediným väzňom, ktorého v rámci výmeny prepustili z Bieloruska bol nemecký občan Rico Krieger, ktorého odsúdili na smrť na základe obvinení z terorizmu.



Viasna na situáciu s bieloruskými politickými väzňami upozornila aj západných diplomatov. Zaslala im zoznam 30 politických väzňov, ktorých je potrebné prepustiť prednostne. Organizácia tvrdí, že v bieloruských väzniciach ich už šesť zomrelo.



K výmene väzňov sa vyjadrila aj Taciana Chomičová, sestra väznenej opozičnej političky Maryje Kalesnikavovej. "Zrejme sa naskytla príležitosť na oslobodenie Bielorusov, pretože Minsk bol do tohto plánu zapojený a zúčastnil sa na rokovaniach s Berlínom o Kriegerovi. Západní politici však nemohli alebo nechceli túto príležitosť využiť. Ukázalo sa, že Bielorusko ani bieloruskí väzni nie sú pre západných partnerov prioritou," uviedla Chomičová. "To je pre nás veľmi znepokojujúci signál," dodala.



Kalesnikavovú obvinili z organizovania protivládnych protestov v roku 2020 po zmanipulovaných prezidentských voľbách. Súd ju odsúdili na 11 rokov väzenia.



Jeden z predstaviteľov organizácie Viasna Pavel Sapelka uviedol, že "represie v Bielorusku sa len stupňujú. Bielorusi veľmi potrebujú podporu a solidaritu zo strany západných krajín, a to nielen slovami, ale aj skutkami."



Výmena väzňov medzi Ruskom, Bieloruskom a USA, Nemeckom, Poľskom, Slovinskom a Nórskom sa uskutočnila vo štvrtok 1. augusta v tureckej Ankare. Na slobodu sa dostali traja Američania, päť nemeckých občanov a sedem ruských občanov, ktorí sú odporcami politiky Kremľa. Západné krajiny prepustili z väzení osem občanov Ruska.