Príbuzní Francúzov väznených v Iráne žiadajú o humanitárnu exfiltráciu

Paríž 18. júna (TASR) - Sestra francúzskej občianky Cécile Kohlerovej zadržiavanej v Iráne vyzvala francúzsku vládu na „humanitárnu exfiltráciu“ svojej sestry a jej partnera Jacquesa Parisa. Uviedla to v stredu pre agentúru AFP s tým, že v súvislosti s izraelskými náletmi na iránske územie obaja Francúzi čelia "bezprostrednému ohrozeniu života".



„Žiadame francúzske úrady, aby využili všetku svoju diplomatickú váhu na zastavenie bombardovania,“ vyhlásila Kohlerová. Dodala, že Cécile a Jacques sú v zúfalom psychickom aj fyzickom stave a počas posledného telefonátu s rodinou 28. mája sa cítili „na konci so silami“ a tvrdili, že „stratili nádej na prepustenie“.



Ozrejmili, že iránske úrady ich vystavujú psychologickému teroru: opakovane im oznamujú "bezprostredne očakávaný, mimoriadne prísny verdikt", ktorý sa však nikdy nenaplní.



Rodina zadržiavaných Francúzov o nich nemá žiadne správy od 30. mája.



Podľa Noémie Kohlerovej sa ciele izraelských leteckých úderov nachádzali iba približne dva kilometre od teheránskej väznice Evín, kde sú Francúzi držaní.



„Predpokladáme, že počuli výbuchy, ale netušíme, v akom sú stave, aký majú prístup k informáciám a či sa podmienky vo väznici zhoršili. Sme v absolútnej neistote a máme veľký strach,“ uviedla pre AFP.



Medzitým Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) oznámila, že izraelské nálety zničili dve zariadenia na výrobu centrifúg pri meste Karadž, neďaleko Teheránu. Zásah utrpel aj jeden z objektov teheránskeho výskumného centra, kde sa taktiež vyrábali súčiastky pre zariadenia na obohacovanie uránu, uviedla MAAE na sociálnej sieti X.



Spomínaná exfiltrácia je vojenský termín používaný pre utajený a rýchly odsun osoby alebo skupiny osôb z nebezpečného alebo nepriateľského prostredia do bezpečia. V kontexte humanitárnej situácie, ako v prípade Cécile Kohlerovej a Jacqua Parisa, ide o snahu o ich prepustenie z väzenia a bezpečný presun z Iránu, kde čelia bezprostrednému riziku ohrozenia života, do bezpečnej krajiny.



Kohlerová, 40-ročná učiteľka literatúry z východného Francúzska, a jej partner, penzionovaný učiteľ matematiky Paris, boli v Iráne ako turisti. Zadržaní boli 7. mája 2022 - tesne pred návratom do Francúzska, následne boli vzatí do väzby pre podozrenie zo špionáže.



Kohlerová a Paris patria medzi niekoľko Európanov zadržiavaných Iránom. Ľudskoprávne organizácie i viaceré štáty Irán obviňujú z toho, že sa prostredníctvom takéhoto zatýkania – aj pomocou vymyslených obvinení – snaží získavať od iných štátov ústupky na rokovaniach, napríklad o svojom jadrovom programe. Teherán pritom rozhodne popiera, že by cudzincov zatýkal z politických dôvodov.