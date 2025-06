Príbuzní Francúzov väznených v Iráne žiadajú dôkazy, že sú nažive

Paríž 27. júna (TASR) - Príbuzní dvoch Francúzov väznených v Iráne v piatok na tlačovej konferencii v Paríži vyzvali na predloženie dôkazu, že ich blízki sú nažive. Väznica Evín v Teheráne, kde sú Cécile Kohlerová (40) a jej 72-ročný partner Jacques Paris zadržiavaní, bola totiž jedným z terčov nedávnych izraelských náletov. Informovala o tom agentúra AFP, citovaná TASR.



Iránske úrady po pondelkovom útoku oznámili premiestnenie niektorých väzňov, no ich počet ani totožnosť nie sú známe.



Právnička príbuzných zadržiavaných Francúzov Chirinne Ardakaniová konštatovala, že Kohlerová a Paris sú nezvestní. „Iránske úrady odmietajú poskytnúť záruky týkajúce sa ich fyzickej integrity. Nevieme, kde sú... Mohli byť prevezení do inej väznice a ešte drsnejších podmienok, alebo sú pod troskami, či v tajnom detenčnom centre," upozornila.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v pondelok večer vyhlásil, že dvaja Francúzi väznení v Iráne neboli zasiahnutí izraelským bombardovaním. Barrot však v tomto prípade citoval uistenie od iránskych úradov, ktorým sa podľa Kohlerovej sestry Noémie nedá veriť.



Právnici príbuzných Kohlerovej a Parisa preto predložili Teheránu žiadosť o videokonferenčný hovor a konzulárnu návštevu u svojich blízkych.



Advokáti okrem toho naliehajú na francúzske ministerstvo zahraničných vecí, aby sa zasadilo za tzv. exfiltráciu zadržiavaných (teda ich urýchlené prevezenie do bezpečia), a to z dôvodu vyššej moci. Poukázali na dôsledky nedávnej izraelsko-iránskej vojny a neisté prímerie.



„Táto situácia svojvoľného zadržiavania, núteného zmiznutia – nutnosť znášať bombardovanie, presuny, obavy a neistotu – sa kvalifikuje ako kruté, neľudské a ponižujúce zaobchádzanie. Podľa všetkých medzinárodných dohovorov to hraničí s mučením,“ vysvetlil právnik zadržiavaných Francúzov Martin Pradel. Dodal, že požiada osobitného spravodajcu OSN pre mučenie, aby preskúmal situáciu Kohlerovej a Parisa.



Právnici rodín majú v úmysle postúpiť celú záležitosť aj Medzinárodnému súdnemu dvoru, aby takto Irán prinútili zverejniť miesto pobytu svojich blízkych, keďže od 30. mája, keď ich navštívil francúzsky konzul, s nimi nemajú žiadny kontakt.



Ľudskoprávne skupiny tvrdia, že vo väznici Evín, o ktorej sa predpokladá, že má kapacitu pre stovky väzňov, boli okrem iných zadržiavané aj desiatky politických väzňov, ako aj cudzinci a ženy, pre ktorých bolo vyhradené samostatné krídlo objektu.



Predpokladá sa, že pri izraelskom útoku bola zničená časť administratívnej budovy tohto rozsiahleho a silne opevneného väzenského komplexu na severe Teheránu, doplnila AFP.