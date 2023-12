Príbuzní izraelských rukojemníkov blokujú vstup na ministerstvo obrany

Jeruzalem 20. decembra (TASR) - Rodiny rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy palestínskymi komandami sa od soboty striedajú pred vchodom do areálu ministerstva obrany v Tel Avive a raz za hodinu doň zablokujú vstup na symbolických 240 sekúnd. Počas tohto času - štyroch minút - zástupca rodiny niektorého z rukojemníkov rozpráva o svojom zadržiavanom príbuznom.



Spravodajský web The Times of Israel (TOI) objasnil, že blokáda vstupu do areálu ministerstva obrany sa začína vždy v 29. minútu celej hodiny - ide o narážku na moment, keď sa 7. októbra - o 06:29 h miestneho času - začal masaker rozpútaný komandami Hamasu po ich prieniku na územie juhu Izraela.



Dvestoštyridsať sekúnd je zasa pripomienkou pôvodného počtu ľudí, ktorí boli komandami zajatí a zavlečení do Pásma Gazy. TOI podotkol, že výmenách počas prímeria koncom novembra zostáva v zajatí ešte 128 ľudí.



Protestujúci príbuzní a priatelia rukojemníkov si myslia, že izraelská verejnosť sa pomaly vracia do bežného života, konštatoval TOI na základe rozhovorov s nimi.



"Uplynulo 74 dní a nikomu to nevyčítame, ale nemôžeme dovoliť, aby sa rukojemníci stali súčasťou bieleho šumu," keď sa o nich síce vie, ale nikto nekoná, uviedol jeden z príbuzných, ktorý vyrastal v kibuci Nir Jicchak, kde boli rakety, sirény a pokusy o teroristické útoky bežnou súčasťou života. Teraz žije v Tel Avive a účasťou na akcii na podporu skorého návratu zostávajúcich rukojemníkov strávi denne približne 16 hodín.



TOI dodal, že v stanovom tábore, ktorý vyrástol pred areálom ministerstva obrany, je rušnejšie od minulého piatka, keď sa objavila správa, že izraelskí vojaci pri tragickej súhre chýb zastrelili troch izraelských rukojemníkov.



Odvtedy rodiny zvyšných 128 rukojemníkov "žijú s čoraz väčším strachom", povedala Hila Idanová, ktorej bratranca Cahiho Idana uniesli ozbrojenci Hamasu z jeho domu v kibuci Nahal Oz.



TOI doplnil, že vojenské krídlo Hamasu v utorok večer zverejnilo ďalšie video s izraelskými rukojemníkmi Gadim Mozesom a Eladom Kacirom, v ktorom vyzývajú vedenie Izraela, aby urýchlene konalo a dosiahlo ich prepustenie.



Toto video bolo prvým dôkazom, že žijú. Dvojica mužov v seniorskom veku, ktorá zjavne hovorí pod nátlakom, v klipoch varuje, že v dôsledku útokov na Pásmo Gazy môžu kedykoľvek zomrieť.



Príbuzní Elada Kacira pre TOI uviedli, že kvôli nepretržitej účasti na proteste si rozvetvená rodina vytvorila rozpis a na jeho základe sa striedajú. Svoju motiváciu pre účasť na akcii vysvetľujú aj tým, aby sa Eladovi po návrate mohli "pozrieť do očí a vedieť, že urobili, čo mohli, aby sa vrátil domov".



"Táto krajina sa 7. októbra zastavila a nemôže ísť ďalej, kým sa rukojemníci nevrátia domov," povedala pre TOI jedna z Kacirových príbuzných.