Organizácia HIHFAD obvinila Rusko z bombardovania nemocnice v Sýrii

Ženeva 2. mája (TASR) – Sýrčan a humanitárna organizácia Hand in Hand for Aid and Development (HIHFAD) obvinili Rusko zo zámerného bombardovania nemocnice na severe Sýrie v roku 2019. Sťažnosť podali tento týždeň na Výbor OSN pre ľudské práva (UNHRC). TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa obvinenia je Rusko zodpovedné za sériu náletov na chirurgickú nemocnicu Kafr Nobol, pri ktorých 5. mája 2019 v provincii Idlíb na severozápade Sýrie zahynuli dve osoby. Opiera sa o videozáznamy, výpovede očitých svedkov, zvukové nahrávky, aj komunikáciu medzi ruským pilotom a pozemným veliteľstvom týkajúcu sa zhodenia munície.



Nemocnica sa nachádzala na území ovládanom ozbrojencami bojujúcimi proti sýrskemu prezidentovi Bašárovi Asadovi podporovanému Ruskom. Ruské jednotky Asada podporovali od roku 2015. Vyšetrovatelia OSN Rusko niekoľkokrát obvinili z páchania vojnových zločinov v Sýrii, krajina však obvinenia odmieta. Ľudskoprávne skupiny z páchania vojnových zločinov v minulosti obvinili aj Sýriu, ani jedna z krajín však nie je signatárom Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (ICC), preto sa iba zriedkavo naskytne príležitosť na potrestanie vinníkov.



Rusko je však od roku 1991 signatárom Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, čím prijalo autoritu UNHRC rozhodovať o sťažnostiach podaných proti nemu jednotlivcami.



UNHRC tvorí zbor nezávislých expertov so sídlom v Ženeve. Celosvetovo monitoruje stav politických a občianskych práv a prijíma sťažnosti na ich údajné porušovanie od štátov aj jednotlivcov. Vyhovenie sťažnosti môže viesť k vyplateniu odškodného, spustenie vyšetrovania či iným opatreniam.