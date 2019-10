Príbuzní obetí: Do Británie smerovali tri kamióny s vyše 100 ľuďmi

Londýn 26. októbra (TASR) - Kamiónový náves, v ktorom objavili 39 mŕtvych ľudí, bol súčasťou konvoja troch nákladných vozidiel. Vyhlásili to príbuzní obetí, ktorých v sobotu citovala spravodajská stanica Sky News.



Podľa ich slov tri nákladné vozidlá viezli do Británie vyše 100 migrantov. Dve z nich svoju cestu zavŕšili, avšak tretie, ktoré prepravovalo zosnulé obete, zostalo opustené v priemyselnej zóne pri Londýne.



Cieľ konvoja nie je vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie ešte známy.



Anthony Dang Huu Nam, katolícky kňaz pôsobiaci v odľahlom meste Yen Thanh vo vietnamskej provincii Nghe An, odkiaľ podľa predpokladov pochádzalo množstvo obetí, uviedol, že vedel o viac než 100 ľuďoch, ktorí v danom čase odišli za "novým životom".



Telá 39 osôb boli objavené v stredu vo vychladenom kontajnerovom návese kamióna v priemyselnom parku Waterglade v meste Grays, grófstvo Essex, neďaleko Londýna.



Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že svojej ambasáde v Londýne dalo pokyn, aby pomohla britskej polícii pri identifikácii obetí.



Mnohé z obetí obchodovania s ľuďmi pochádzajú z najchudobnejších vietnamských regiónov.



Provincia Nghe An je spustošená závažnou environmentálnou katastrofou z roku 2016, keď oceliareň vo vlastníctve taiwanskej spoločnosti Formosa Plastics kontaminovala pobrežné vody, čo zdevastovalo miestny rybolov a cestovný ruch. Incident vyvolal vo Vietname rozsiahle protesty.



Britská polícia pôvodne uviedla, že mŕtvi sú čínski občania, ale podľa Pekingu národnosti obetí ešte neboli potvrdené.