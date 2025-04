Príbuzní obetí požiaru protestovali v Skopje, žiadali demisie

Skopje 29. apríla (TASR) - Stovky ľudí vyšli v utorok do ulíc macedónskeho hlavného mesta Skopje a žiadali demisie vysokopostavených činiteľov v súvislosti s marcovým požiarom v nočnom klube v meste Kočani, pri ktorom zahynulo 62 ľudí. Na proteste sa zúčastnili aj rodičia a príbuzní obetí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Pochod zorganizovaný pod heslom „Oneskorená akcia“ smeroval od budovy generálnej prokuratúry po parlament. „Naše deti zomreli v pre korupciu, úplatky, peniaze,“ povedal jeden z demonštrujúcich rodičov obetí a poukázal na údajné nejasnosti týkajúce sa povolenia zmieneného klubu na prevádzku. Rodičia tiež vyjadrili nedôveru vo vyšetrovanie okolností tragédie.



Jeden z najničivejších požiarov v nočnom klube v Európe za ostatné roky vypukol v noci na nedeľu 16. marca počas koncertu hip-hopovej skupiny DNK v podniku Pulse v Kočani na východe Severného Macedónska. Bezprostredne po tragédii hlásili 59 obetí a ďalších takmer 200 zranených, z ktorých desiatky previezli do nemocníc v zahraničí, keďže miestne zariadenia ich nápor nezvládali. Zraneniam neskôr podľahli ďalšie tri osoby vrátane manažéra klubu Pulse.



Macedónske úrady v súvislosti s požiarom rýchlo nariadili vyšetrovanie zhruba 60 ľudí. Mnohí z nich sú podozriví z toho, že umožnili porušenie bezpečnostných noriem v nočnom klube. Demonštranti však apelujú na komplexnejšie vyšetrovanie, z ktorého podľa nich boli vynechaní viacerí vysokopostavení predstavitelia, a žiadajú v tejto súvislosti rezignáciu generálneho prokurátora i ministra vnútra.



Macedónsky kanál Televizija 24 informoval, že za príbuznými obetí vyšiel generálny prokurátor Ľupčo Kocevski aj ďalší prokurátori. „Prokurátori odpovedali na všetky otázky pozostalých a uistili ich, že vyšetrovanie je komplexné a že sa berú do úvahy všetky aspekty možnej zodpovednosti za túto tragickú udalosť,“ napísala v neskoršom vyhlásení generálna prokuratúra. Okrem toho verejne vyzvala svedkov tragédie, či osoby oboznámené s fungovaním zmieneného klubu, aby jej poskytli akékoľvek relevantné informácie.



Vyšetrovatelia sa domnievajú, že požiar spôsobila zábavná pyrotechnika. Od nej sa chytil strop z horľavého materiálu a následne strecha preplneného nočného klubu. Na mieste vznikla aj tlačenica, ktorá prispela k vysokému počtu takmer výlučne mladých obetí.