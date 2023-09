Príbuzní obetí zrážky lodí v Budapešti sú sklamaní z rozsudku

Budapešť 27. septembra (TASR) - Maďarskí príbuzní obetí tragickej zrážky osobných lodí v Budapešti z roku 2019 s 28 obeťami na životoch sú sklamaní z utorňajšieho rozsudku nad kapitánom jedného z plavidiel, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prvostupňový súd poslal ukrajinského kapitána výletnej lode Viking Sigyn Jurija C. za spôsobenie nehody z nedbalosti do väzenia na päť rokov a šesť mesiacov, uviedol v stredu server szeretlekmagyarorszag.hu.



Do výšky trestu sa kapitánovi zaráta aj domáce väzenie.



Advokát György Magyar, ktorý zastupuje rodiny maďarských obetí tragédie, teda maďarského kapitána a námorníka vyhliadkovej lode Hableány, povedal, že príbuzní očakávali prísnejší trest. "Strata blízkeho príbuzného sa pravdepodobne nedá kompenzovať trestom ani peniazmi," povedal Magyar.



Server podotýka, že rozsudok ešte nie je právoplatný, odvolanie totiž podali obžaloba aj obhajoba. Ukrajinský kapitán zostáva naďalej v domácom väzení.



Peštiansky ústredný krajský súd v utorok uznal Jurija C. za vinného z ohrozenia vodnej dopravy s následkom hromadnej nehody. Okrem väzenského trestu mu zakázal aj na šesť rokov riadiť plavidlá. Oslobodil ho však spod obžaloby z trestného činu 35-násobného neposkytnutia pomoci.



Vyhliadková loď Hableány sa plavila večer 29. mája 2019 s 33 Kórejčanmi a dvojčlennou posádkou na palube. Nehodu medzi piliermi Margitinho mosta prežili iba siedmi turisti. Z 28 obetí vrátane dvojčlennej maďarskej posádky sa stále nenašlo telo 40-ročnej ženy, a to ani po intenzívnom pátraní na viacerých úsekoch Dunaja.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)