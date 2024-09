Príbuzní odmietajú Netanjahuove tvrdenia o počte žijúcich rukojemníkov

Tel Aviv 23. septembra (TASR) - Príbuzní rukojemníkov zadržiavaných už takmer rok v palestínskom Pásme Gazy odmietajú tvrdenie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že nažive ich je stále okolo 50. Podľa informácií, ktoré majú k dispozícii, žije už len 30 až 35 rukojemníkov. Podľa TASR o tom v pondelok informoval denník The Times of Israel (TOI), ktorý sa odvolal na tvrdenie Ejnav Zangaukerovej.



Jej syn Matan je v palestínskom zajatí od 7. októbra 2023, keď palestínske teroristické komandá podnikli vpád na juh Izraela a terorizovali a vraždili tam miestne obyvateľstvo.



V rozhovore pre izraelský vojenský rozhlas Zangaukerová uviedla, že najbližšie tri až štyri mesiace neočakáva dohodu o rukojemníkoch, pričom ako dôvod uviedla eskaláciu situácie na severe Izraela a blížiace sa voľby v USA.



Ozrejmila, že medzi izraelským vyjednávacím tímom a sprostredkovateľmi nie sú žiadne podstatné kontakty. Podľa nej palestínske radikálne hnutie Hamas nie je v súčasnosti zapojené do žiadnej fázy snáh o nastolenie prímerie a prepustenie rukojemníkov.



Zangaukerová dodala, že americkí sprostredkovatelia, ktorí sa snažili uzavrieť takúto dohodu, už do značnej miery vzdali svoje úsilie.



Podobne ako iní príbuzní, aj Zangaukerová obvinila Netanjahua, že zabíja jej syna, keď uprednostňuje svoju politickú budúcnosť pred budúcnosťou rukojemníkov. Pred niekoľkými mesiacmi bola jasná príležitosť na dohodu, ale Netanjahu si "zvolil eskaláciu," vyhlásila.