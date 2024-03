Príbuzní pasažierov letu MH370 sa ani po 10 rokoch nevzdávajú nádeje

Peking 8. marca (TASR) – Pred veľvyslanectvom Malajzie v Pekingu sa v piatok zhromaždili príbuzní čínskych pasažierov letu MH370 leteckej spoločnosti Malaysia Airlines, aby si spoločne pripomenuli desiate výročie dosiaľ neobjasneného zmiznutia lietadla. TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Lietadlo Boeing 777 s 239 pasažiermi na palube zmizlo 8. marca 2014 z radarov počas letu z malajskej metropoly Kuala Lumpur do Pekingu. Úrady okamžite spustili pátranie po lietadle, no napriek najrozsiahlejšej pátracej akcii v histórii sa ho nepodarilo nájsť.



Na palube lietadla bolo 154 čínskych občanov.



Bezvýsledné pátranie bolo zastavené pred vyše siedmimi rokmi- v januári 2017, ale účastníci piatkovej demonštrácie v Pekingu žiadali, aby bolo znova obnovené. Pátracie tímy pod vedením Austrálie prehľadali v Indickom oceáne oblasť s rozlohou 120.000 kilometrov štvorcových, no objavili iba niekoľko kusov trosiek.



Polícia vopred uzavrela okolie malajzijského veľvyslanectva, skupine demonštrantov však umožnila vstup do zóny a nakrátko aj do areálu veľvyslanectva, keďže niesli list so svojimi požiadavkami adresovaný premiérovi Malajzie Anwarovi Ibrahimovi.



Niekoľko desiatok príbuzných pasažierov letu MH370 v piatok absolvovalo aj stretnutie s čínskymi predstaviteľmi v sídle rezortu diplomacie v Pekingu, píše agentúra AP.



Okolo zmiznutia lietadla sa vyrojilo množstvo viac či menej pravdepodobných teórií. Patrila k nim aj teória, podľa ktorej lietadlo uniesol jeden z pilotov.



Záverečná správa vydaná v roku 2018 poukázala na zlyhania letovej kontroly a uviedla, že kurz lietadla bol upravený manuálne. Presný popis udalostí vedúcich k zmiznutiu lietadla však známy nie je.