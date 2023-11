Blízky pasažierov zmiznutého letu Malaysia Airlines žiadajú pátranie

Peking 27. novembra (TASR) - Súd v Pekingu v pondelok otvoril nové pojednávanie v prípade odškodného pre rodiny pasažierov letu MH370 leteckej spoločnosti Malaysia Airlines. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Lietadlo Boeing 777 zmizlo 8. marca 2014 počas letu z malajskej metropoly Kuala Lumpur do Pekingu. Na palube bolo 239 ľudí, väčšinou Číňanov.



Viac než 40 rodín podalo podnet na začatie súdneho konania voči Malaysia Airliness, výrobcovi lietadla spoločnosti Boeing, výrobcovi motorov Rolls Royce a poisťovni Allianz. Okrem odškodného žiadajú vyšetrenie okolností zmiznutia lietadla, uviedol jeden z právnikov pre čínsku štátnu televízia CCTV.



Príbuzní v pondelok v otvorenom liste požiadali malajského premiéra Anwara Ibrahima o nové pátranie po zmiznutom lietadle. Na pátraní sa chcú spolupodieľať finančne či formou spolupráce so schopnými jednotlivcami či spoločnosťami.



Rozsah právomocí čínskeho súdu pri vymáhaní požiadaviek od obvinených spoločností nie je známy. Každá rodina žiada kompenzáciu 10 miliónov až 80 miliónov juanov (asi 1,28 milióna až 10,24 milióna eur) a morálne odškodné približne 3,84 milióna eur až 5,12 milióna eur.



Rodiny viac než 110 pasažierov už so žalovanými subjektmi dosiahli dohodu, na základe ktorej dostali 2,5 až tri milióny juanov (približne 320.143 až 384.172 eur).



Pod vedením Austrálie sa uskutočnila rozsiahla pátracia operácia na ploche 120.000 štvorcových kilometrov v Indickom oceáne. Našlo sa však len malé množstvo trosiek a pátranie bolo pozastavené v januári 2017.



Úspešná nebola ani americká firma Ocean Infinity v roku 2018.