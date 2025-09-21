Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. september 2025Meniny má Matúš
< sekcia Zahraničie

Príbuzní rukojemníkov v Gaze kritizujú uznanie Palestínskeho štátu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Takýmto krokom podľa nich zmienené krajiny ignorujú osudy 48 ľudí, ktorí sú v Gaze v zajatí palestínskej militantnej organizácie Hamas.

Autor TASR
Tel Aviv 21. septembra (TASR) - Príbuzní izraelských rukojemníkov stále zadržiavaných v Pásme Gazy odsúdili nedeľné rozhodnutie Británie, Kanady a Austrálie oficiálne uznať Palestínsky štát. Takýmto krokom podľa nich zmienené krajiny ignorujú osudy 48 ľudí, ktorí sú v Gaze v zajatí palestínskej militantnej organizácie Hamas, píše TASR podľa agentúry DPA.

Ako rodiny, ktoré hlboko túžia po mieri v regióne, veríme, že akákoľvek diskusia o uznaní Palestínskeho štátu musí byť podmienená okamžitým prepustením všetkých rukojemníkov,“ uviedlo vo svojom vyhlásení Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb.

Ponúkať také významné politické výhody bez zabezpečenia návratu všetkých našich 48 blízkych predstavuje katastrofálne zlyhanie politického, morálneho a diplomatického vedenia, aké vážne uškodí úsiliu o dosiahnutie ich návratu domov,“ dodalo vo vyhlásení.

Príbuzní rukojemníkov, ktorí sú zadržiavaní v Gaze už takmer dva roky, zároveň vyzvali všetky krajiny sveta, aby konali zodpovedne a zabezpečili, že akékoľvek podstatné diskusie o tejto veci sa budú konať až po prepustení a návrate všetkých zvyšných rukojemníkov.

Izraelské úrady odhadujú, že spomedzi 48 osôb stále evidovaných ako rukojemníci Hamasu v Gaze by mohlo byť nažive okolo 20, zatiaľ čo zvyšní sú už pravdepodobne po smrti.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia