Príbuzní rukojemníkov v Gaze kritizujú uznanie Palestínskeho štátu
Takýmto krokom podľa nich zmienené krajiny ignorujú osudy 48 ľudí, ktorí sú v Gaze v zajatí palestínskej militantnej organizácie Hamas.
Autor TASR
Tel Aviv 21. septembra (TASR) - Príbuzní izraelských rukojemníkov stále zadržiavaných v Pásme Gazy odsúdili nedeľné rozhodnutie Británie, Kanady a Austrálie oficiálne uznať Palestínsky štát. Takýmto krokom podľa nich zmienené krajiny ignorujú osudy 48 ľudí, ktorí sú v Gaze v zajatí palestínskej militantnej organizácie Hamas, píše TASR podľa agentúry DPA.
„Ako rodiny, ktoré hlboko túžia po mieri v regióne, veríme, že akákoľvek diskusia o uznaní Palestínskeho štátu musí byť podmienená okamžitým prepustením všetkých rukojemníkov,“ uviedlo vo svojom vyhlásení Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb.
„Ponúkať také významné politické výhody bez zabezpečenia návratu všetkých našich 48 blízkych predstavuje katastrofálne zlyhanie politického, morálneho a diplomatického vedenia, aké vážne uškodí úsiliu o dosiahnutie ich návratu domov,“ dodalo vo vyhlásení.
Príbuzní rukojemníkov, ktorí sú zadržiavaní v Gaze už takmer dva roky, zároveň vyzvali všetky krajiny sveta, aby konali zodpovedne a zabezpečili, že akékoľvek podstatné diskusie o tejto veci sa budú konať až po prepustení a návrate všetkých zvyšných rukojemníkov.
Izraelské úrady odhadujú, že spomedzi 48 osôb stále evidovaných ako rukojemníci Hamasu v Gaze by mohlo byť nažive okolo 20, zatiaľ čo zvyšní sú už pravdepodobne po smrti.
