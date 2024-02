Príbuzní zavlečených do Gazy tvrdia, že zomrelo 31 zo 136 rukojemníkov

Jeruzalem 6. februára (TASR) - Izraelská armáda potvrdila smrť 31 zo 136 rukojemníkov, ktorí boli v skupine vyše 200 osôb odvlečených z juhu Izraela počas vpádu palestínskych teroristických kománd zo 7. októbra 2023.



V utorok o tom informoval spravodajský web The Times of Israel, ktorý citoval vyhlásenie Fóra rodín rukojemníkov a nezvestných.



Fórum reagovalo na článok utorkového vydania denníka The New York Times (NYT), v ktorom sa písalo, že zahynulo 32 rukojemníkov.



Fórum však spresnilo, že pred publikovaním tohto článku všetky rodiny rukojemníkov kontaktovali styční dôstojníci izraelskej armády, ktorí ich oficiálne informovali, že pri hodnotení situácie s ich blízkymi nedošlo k žiadnej zmene.



Počas prekvapujúceho vpádu palestínskych ozbrojených kománd na juh Izraela prišlo o život približne 1200 ľudí prevažne civilistov. Okrem toho komandá zajali aj 253 rukojemníkov a zavliekli ich do Pásma Gazy. Koncom novembra, počas krátkodobého prímeria, hnutie Hamas prepustilo 105 z nich.



Okrem zostávajúcich rukojemníkov Hamas zadržiava aj ďalších štyroch Izraelčanov. TOI spresnil, že ide o telá dvoch padlých vojakov izraelskej armády, ktorí zahynuli ešte v roku 2014, ako aj o dvoch izraelských civilistov, o ktorých sa predpokladá, že sú nažive. Do Pásma Gazy vstúpili z vlastnej vôle v roku 2014, respektíve v roku 2015.



NYT tvrdí, že predstavitelia izraelskej armády preverujú aj "nepotvrdené informácie", podľa ktorých mohlo byť zabitých aj ďalších najmenej 20 rukojemníkov.



Izraelská armáda pre NYT uviedla, že väčšina rukojemníkov, ktorí sú potvrdení ako mŕtvi, bola zabitá 7. októbra 2023 počas teroristického útoku kománd Hamasu.



Rodiny rukojemníkov v podstate od únosu svojich blízkych vyvíjajú tlak na vládu premiéra Benjamina Netanjahua, aby urobila viac pre ich prepustenie na slobodu. Ich tlak má podobu lobovania v parlamente, ale aj verejných zhromaždení.