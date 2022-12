Price: Spojené štáty nenabádajú Ukrajinu k útokom na Rusko

Washington 7. decembra (TASR) - Spojené štáty v utorok uviedli, že "nenabádajú" Ukrajinu k útokom na Rusko. Vyplýva to z vyhlásenia amerického ministerstva zahraničných vecí po útokoch dronov na letecké základne v ruskom vnútrozemí. Predpokladá sa, že ich podnikol Kyjev, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Nedovoľujeme Ukrajine útočiť za svojimi hranicami; nenabádame Ukrajinu, aby útočila za svojimi hranicami," povedal reportérom hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.



"Všetko, čo robíme – všetko, čo robí svet na podporu Ukrajiny – je na podporu nezávislosti Ukrajiny," dodal.



Kyjev sa k útokom dronov v ruskom vnútrozemí neprihlásil, píše AFP. Rusko uviedlo, že v pondelok počas nich zahynuli traja ľudia a poškodené boli dve lietadlá.



Podľa expertov Ukrajina prenikla do ruského vzdušného priestoru jednoduchými bezpilotnými lietadlami z čias sovietskej éry. "Poskytujeme Ukrajine to, čo potrebuje na použitie na svojom suverénnom území – na ukrajinskej pôde – na boj proti ruským agresorom," zdôraznil Price.



Zároveň odmietol komentovať správu denníka Wall Street Journal, podľa ktorej USA upravili raketové systémy HIMARS pre Ukrajinu, aby sa nedali použiť pre paľbu na územie Ruska.



Americký prezident Joe Biden verejne vyhlásil, že nepodporuje dodávky rakiet dlhšieho doletu na Ukrajinu, pretože sa obáva z eskalácie, ktorá by Spojené štáty do väčšej miery postavila proti Rusku, píše AFP.