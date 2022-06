Price: Pri nešírení jadrových zbraní má KĽDR ďaleko do zodpovednosti

Washington 3. júna (TASR) - Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA vo štvrtok uviedol, že Severná Kórea urobila pre podkopanie globálneho režimu nešírenia jadrových zbraní viac ako ktorákoľvek iná krajina.



Hovorca rezortu zahraničných vecí USA Ned Price sa takto vyjadril po tom, ako Severná Kórea prevzala v Ženeve rotujúce predsedníctvo Konferencie o odzbrojení, informovala v piatok agentúra Jonhap.



"Severná Kórea má ďaleko do zodpovedného aktéra, pokiaľ ide o otázky nešírenia jadrových zbraní," povedal Price, keď ho novinári požiadali, aby sa vyjadril k postu KĽDR.



Podľa agentúrnych správ bude Severná Kórea počas nasledujúcich troch týždňov vykonávať funkciu predsedu Konferencie o odzbrojení. Jej vedenia sa pritom ujíma v situácii, keď vládnu obavy, že KĽDR by čoskoro mohla uskutočniť svoj siedmy jadrový test.



Na štvrtkom zasadnutí Konferencie o odzbrojení v Ženeve približne 50 zúčastnených krajín vyjadrilo rozhorčenie nad tým, že Severná Kórea bude v najbližších týždňoch predsedať tomuto najvýznamnejšiemu svetovému multilaterálnemu fóru pre odzbrojenie.



Desiatky mimovládnych organizácií dokonca tieto krajiny vyzvali, aby na protest proti KĽDR opustili rokovaciu miestnosť.



Ako konštatovala AFP, k žiadnemu dramatickému odchodu síce nedošlo, ale mnohé štáty sa rozhodli vyslať na zasadnutie len diplomatov nižšej úrovne, zatiaľ čo napr. Spojené štáty, Európska únia, Británia, Austrália a Južná Kórea využili zasadnutie na to, aby kritizovali Pchjongjang za početné testy balistických rakiet.



"Sme naďalej vážne znepokojení bezohľadnými krokmi Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, ktoré vážne podkopávajú podstatu Konferencie o odzbrojení," povedala v mene skupiny krajín austrálska veľvyslankyňa Amanda Gorelyová.



Rozhodnutie zostať v miestnosti by sa v žiadnom prípade nemalo interpretovať ako "tichý súhlas" s porušovaním medzinárodného práva Severnou Kóreou, zdôraznila súčasne Gorelyová.



Po tom, čo sa severokórejský veľvyslanec, ktorý Konferencii o odzbrojení predsedal, niekoľkokrát snažil upokojiť situáciu na zasadnutí vyhlásením, že kritiku "vzal na vedomie", napokon potvrdil právo svojej krajiny reagovať.



Podľa AFP tiež zdôraznil, že Severná Kórea má právo brániť sa proti hrozbám zo strany USA. Povedal, že tieto hrozby trvajú od uzavretia prímeria v roku 1953, ktoré ukončilo boje na polostrove a stanovilo jeho rozdelenie na Sever a Juh.



"Žiadna krajina nemá právo kritizovať alebo zasahovať do bezpečnostnej politiky Severnej Kórey," zdôraznil vyslanec KĽDR, ktorému k predsedníckej funkcii zablahoželali zástupcovia Ruska a Číny, ako konštatovala AFP.