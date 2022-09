Pricestoval nový veľvyslanec USA, ktorého Szijjártó ostro kritizoval

Budapešť 2. septembra (TASR) - Nový veľvyslanec Spojených štátov v Maďarsku David Pressman v piatok pricestoval do Budapešti. Podľa agentúry MTI na Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta novinárom povedal, že v súčasných ťažkých časoch je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby priatelia držali spolu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Naše krajiny (USA a Maďarsko) spolu bojujú ako spojenci pri riešení najdôležitejších problémov hospodárskej a bezpečnostnej politiky. Je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby sme mali pevné bilaterálne vzťahy založené na spoločných hodnotách," zdôraznil americký diplomat.



Pressman pripomenul, že pred desaťročiami absolvoval cestu do Európy, kde býval u maďarskej rodiny a s maďarskými priateľmi cestoval po Európe, preto tento kontinent spoznal prostredníctvom Maďarska. "Je to mimoriadna krajina plná nadaných ľudí," dodal.



"Veľvyslanec hovoril nezmyselné a urážlivé veci o Maďarsku a naozaj dúfam, že nebude chcieť pokračovať v tejto praxi tu v Budapešti. Ak veci dokážeme postaviť na pôdu rešpektu, potom budeme mať skvelú spoluprácu," povedal v rozhovore pre komerčnú televíziu ATV maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó o Pressmanovi, ktorý ešte pred odchodom do Maďarska hovoril o znepokojujúcom vplyve Moskvy a Pekingu na Budapešť.



Internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság v tejto súvislosti pripomenulo, že 45-ročný Pressman, ktorý má väzby na Demokratickú stranu, má veľa hollywoodskych konexií, pričom bol napríklad aj výkonným riaditeľom nadácie Georgea a Amal Clooneyovcov. Počas vlády prezidenta Billa Clintona pôsobil ako poradca pre ľudské práva vtedajšej ministerky zahraničných vecí Madeleine Albrightovej a v rokoch 2014 až 2017 bol americkým veľvyslancom pre osobitné záležitosti pri OSN. Podľa Heti Világgazdaság časť maďarskej tlače poukázala na to, že bol zástancom práv homosexuálov a tiež viedol pracovnú skupinu bojujúcu za uznanie komunity LGBTQ.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)