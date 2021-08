Príchod paralympijského ohňa zatienil rekordný počet nových prípadov

Tokio 20. augusta (TASR) - Paralympijský oheň dorazil v piatok do Tokia. Štyri dni pred štartom hier však krajina zaznamenala ďalší rekord v počte pozitívnych prípadov na koronavírus, ktorým sa nevyhli ani účastníci paralympiády.



Japonsko zaznamenalo vo štvrtok 25.000 nových prípadov koronavírusu, čo je rekord od začiatku pandémie a zároveň sa na maximum vyšplhal aj počet vážnych ochorení. Krajina bojuje už s piatou vlnou, ktorú spôsobil nákazlivejší variant Delta.



Organizátori vyzvali všetkých účastníkov hier, aby s ešte väčšou ostražitosťou dodržiavali prísne protipandemické opatrenia. "Infekčná situácia sa zmenila oproti tej, ktorá bola pred olympiádou. Zhoršila sa a miestny zdravotnícky systém je tiež vo veľmi napätej situácii. Paralympionici v porovnaní s olympionikmi riskujú vážnejšie symptómy, takže musíme byť veľmi opatrní," uviedol za organizátorov Hidemasa Nakamura.



Zhoršená situácia znamenala, že v piatok sa slávnostné zapaľovania ohňa na štadiónoch konali bez divákov. Tí sa nedostanú ani na súťaže, rovnako ako to bolo počas olympiády. Štafeta s ohňom sa neuskutočnila vôbec.



Na paralympiáde sa zúčastní približne 4400 športovcov, ktorí budú bojovať o medaily v 22 športoch. Organizátori potvrdili, že doteraz malo pozitívne testy 86 ľudí akreditovaných na hry. Väčšinou to boli japonskí zamestnanci či dodávatelia.



Organizátori tvrdia, že olympiáda nespôsobila žiadny významný nárast počtu infikovaných, keďže počas nich zaznamenali dokopy 546 pozitívnych prípadov z desiatok tisíc zúčastnených. Informovala agentúra AFP.