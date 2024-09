Príčinou čiastočného zrútenia mosta v Drážďanoch by mohla byť korózia

Berlín 11. septembra (TASR) - K čiastočnému zrúteniu mosta Carolabrücke do rieky Labe došlo v stredu skoro ráno v meste Drážďany v spolkovej krajine Sasko na východe Nemecka, uviedli tamojšie záchranné zložky. Príčina zrútenia mosta je zatiaľ nejasná, prvé hypotézy hovoria o možnej korózii, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.



K zrúteniu 100-metrovej časti mosta, ktorý spája staré a nové mesto v Drážďanoch, došlo približne okolo tretej hodiny nadránom, posledná električka prešla cez most okolo 2.50 h. Pri incidente nikto neutrpel zranenia.



Príčina zrútenia mosta sa ešte stále vyšetruje. Podľa Holgera Kalbeho, vedúceho odboru stavieb a mostov mesta Drážďany, je možnou príčinou korózia v dôsledku kontaminácie chloridmi. Kalbe však upozornil, že ide o veľmi predbežný predpoklad a experti budú o pár dní vedieť viac.



Úrady varovali, že by ešte mohlo dôjsť k zrúteniu ďalších častí mosta.



Polícia informovala, že čiastočné zrútenie mosta považuje za nehodu a varovala pred šírením hoaxov na sociálnych médiách. V tomto okamihu podľa polície nič nenaznačuje, že by išlo o trestný čin.



Na moste Carolabrücke, ktorý je jednou z hlavných dopravných tepien mesta Drážďany, došlo k poškodeniu cyklotrasy a chodníka pre chodcov, ako aj električkových koľají.Táto časť mosta mala byť na budúci rok podrobená údržbovým prácam.



Pri zrútení mosta sa poškodili aj potrubia diaľkového vykurovania, niektoré štvrte mesta teda zostali bez teplej vody, povedal na tlačovej konferencii hovorca hasičov Michael Klahre.