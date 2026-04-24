Príčinou havárie armádneho lietadla v Kolumbii bol náraz do stromov
Lietadlo Hercules so 125 vojakmi a členmi posádky na palube sa zrútilo 23. marca.
Autor TASR
Bogota 24. apríla (TASR) - Príčinou marcovej havárie vojenského lietadla v Kolumbii, pri ktorej zahynulo 69 vojakov, bol náraz do stromov krátko po štarte, uviedlo vo štvrtok letectvo v rámci predbežných zistení vyšetrovania. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Lietadlo Hercules so 125 vojakmi a členmi posádky na palube sa zrútilo 23. marca krátko po odlete z letiska pri meste Puerto Leguízamo v departemente Putumayo neďaleko hranice s Ekvádorom a Peru.
Riaditeľ pre bezpečnosť kolumbijského letectva plukovník Luis Fernando Giraldo informoval novinárov, že lietadlo narazilo do troch stromov len štyri sekundy po štarte. Vyšetrovanie odhalilo „rastlinný materiál“ v dvoch motoroch. To „mohlo ovplyvniť aerodynamický výkon ľavého krídla a ovládateľnosť lietadla,“ vysvetlil Giraldo.
Lietadlo prevážalo vyše 120 ľudí a muníciu, ktorá explodovala a spôsobila zranenia miestnym obyvateľom, ktorí sa snažili pomôcť zraneným vojakom.
Giraldo uviedol, že zatiaľ nie je možné určiť, či bola havária spôsobená ľudskou alebo mechanickou chybou, ako možné príčiny však vylúčil nadmernú hmotnosť stroja a nepriaznivé poveternostné podmienky.
Hercules je štvormotorové turbovrtuľové lietadlo vyrobené spoločnosťou Lockheed Martin. Je známe svojou schopnosťou pristávať a štartovať aj z provizórnych letísk. Používajú ho armády po celom svete. Môže prepravovať vojenský personál i vozidlá.
Lietadlo Hercules so 125 vojakmi a členmi posádky na palube sa zrútilo 23. marca krátko po odlete z letiska pri meste Puerto Leguízamo v departemente Putumayo neďaleko hranice s Ekvádorom a Peru.
Riaditeľ pre bezpečnosť kolumbijského letectva plukovník Luis Fernando Giraldo informoval novinárov, že lietadlo narazilo do troch stromov len štyri sekundy po štarte. Vyšetrovanie odhalilo „rastlinný materiál“ v dvoch motoroch. To „mohlo ovplyvniť aerodynamický výkon ľavého krídla a ovládateľnosť lietadla,“ vysvetlil Giraldo.
Lietadlo prevážalo vyše 120 ľudí a muníciu, ktorá explodovala a spôsobila zranenia miestnym obyvateľom, ktorí sa snažili pomôcť zraneným vojakom.
Giraldo uviedol, že zatiaľ nie je možné určiť, či bola havária spôsobená ľudskou alebo mechanickou chybou, ako možné príčiny však vylúčil nadmernú hmotnosť stroja a nepriaznivé poveternostné podmienky.
Hercules je štvormotorové turbovrtuľové lietadlo vyrobené spoločnosťou Lockheed Martin. Je známe svojou schopnosťou pristávať a štartovať aj z provizórnych letísk. Používajú ho armády po celom svete. Môže prepravovať vojenský personál i vozidlá.