< sekcia Zahraničie
Príčinou kolízie na letisku LaGuardia boli chyby v komunikácii
Autor TASR
New York 24. apríla (TASR) - Viacero chýb v komunikácii a nedostatok vhodného vybavenia boli príčinou smrtiacej marcovej kolízie hasičského vozidla a lietadla spoločnosti Air Canada Express na pristávacej dráhe newyorského letiska LaGuardia, uvádza sa v predbežnej vyšetrovacej správe, ktorú vo štvrtok zverejnil americký Národný úrad pre bezpečnosť dopravy (NTSB). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pri nehode, ku ktorej došlo 22. marca, zahynuli obaja piloti na palube lietadla typu CRJ-900. Zranenia utrpelo viac než 40 ľudí, ktorých museli hospitalizovať.
Z výsledkov predbežného vyšetrovania vyplýva, že k jednej z najzávažnejších chýb došlo po tom, čo personál riadiaci letovú prevádzku dal posádke hasičského vozidla povolenie prejsť cez pristávaciu dráhu v čase, keď sa tam približovalo lietadlo. Riadiaci letovej prevádzky si o niekoľko sekúnd neskôr uvedomil chybu a hasičom zakričal: „Stoj, stoj, stoj!“ Vyšetrovanie NTSB ukázalo, že jeden z dvoch pasažierov vo vozidle „nevedel, komu bol tento signál určený“, a hasičské auto medzitým vošlo na pristávaciu dráhu.
Ďalším faktorom bola absencia transpondéra na hasičskom vozidle. Podľa vyšetrovateľov by transpondér na palube automaticky upozornil riadiacich letovej prevádzky, že lietadlo a nákladné auto sú na možnej kolíznej dráhe.
Keďže však takéto zariadenie neexistovalo, „systém nedokázal korelovať dráhu lietadla s dráhou nákladného auta č. 1... a nepredpovedal potenciálny konflikt s pristávajúcim lietadlom,“ uvádza sa v správe.
Vyšetrovanie incidentu Národným úradom pre bezpečnosť dopravy, ktoré môže trvať až rok, pokračuje - záverečná správa ešte nie je k dispozícii, pripomenula AFP.
