Príčinou požiaru v Prahe bola zrejme nedbanlivosť pri rekonštrukcii

Praha 10. júna (TASR) - Príčinou požiaru strechy domu neďaleko Staromestského námestia v historickom centre Prahy bola podľa polície zrejme nedbanlivosť pri rekonštrukcii budovy. Uviedli to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR.



Hovorca hasičov Martin Kavka vo vysielaní stanice ČT24 povedal, že zásah nebol náročný, i keď požiare v priestoroch povaly bývajú zradné. Dodal, že plamene sa im podarilo včas dostať pod kontrolu. Spresnil, že z miesta sa evakuovalo 23 ľudí.



Vyšetrovatelia podľa neho zisťujú príčinu požiaru, pričom pracujú s dvomi verziami, a to technickou poruchou alebo nedbanlivosťou pri rekonštrukcii domu. Polícia na sociálnej sieti X napísala, že podľa prvotných zistení požiar vznikol práve nedbalým konaním pri rekonštrukcii.



Požiar vypukol v pondelok popoludní v strešnom medzipriestore jedného z domov pri Týnskom chráme. Zasahovali pri ňom hasiči z piatich staníc, na mieste bola aj polícia a záchranári so špeciálnym veľkokapacitným záchranárskym vozidlom Fénix. Podľa informácií, ktoré uviedli na sociálnej sieti X, sa však pri požiari nikto nezranil.



