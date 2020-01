Príčinou tragického požiaru vo Vejprtoch bola asi manipulácia s ohňom

Praha 23. januára (TASR) - Manipulácia s otvoreným ohňom je najpravdepodobnejšou príčinou požiaru, pri ktorom v nedeľu v ubytovni pre zdravotne postihnutých v západočeskom meste Vejprty zahynulo osem ľudí. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský server Novinky.cz s odvolaním sa na vyhlásenie polície.



"Najpravdepodobnejšou príčinou vzniku požiaru je manipulácia s otvoreným ohňom. Technická porucha bola vylúčená," napísala na Twitteri Polícia ČR. "Budeme sa snažiť zistiť, kto je vinníkom. Zatiaľ sme vylúčili, že by to bol niekto zvonku, kto by nemal prístup dovnútra," uviedol vedúci odboru všeobecnej kriminality Martin Charvát. Polícia požiar vyšetruje ako všeobecné ohrozenie z nedbalosti.



Riaditeľ ubytovne Viktor Koláček sa podľa Deníka N domnieva, že tragický požiar zrejme spôsobil niekto z trojice klientov, po ktorých príchode sa vyskytlo niekoľko incidentov s ohňom. Keďže vedenie ich chce uchrániť pred lynčom, všetci traja boli prevezení do psychiatrickej liečebne.



Požiar vypukol v nedeľu pred 05.00 h. Na mieste zomrelo osem mužov, ďalších 30 ľudí utrpelo zranenia. Štyria muži boli ešte v stredu v starostlivosti lekárov. Stav jedného pacienta, ktorý je v nemocnici v Chomutove pripojený na pľúcnu ventiláciu, je kritický.