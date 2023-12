Príčinou úmrtia herca Matthewa Perryho bolo predávkovanie ketamínom

Los Angeles 16. decembra (TASR) - Príčinou úmrtia amerického herca Matthewa Perryho, známeho zo sitkomu Priatelia, boli účinky nadmerného požitia anestetika ketamín. Vyplýva to z výsledkov jeho pitvy zverejnených v piatok, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Faktory, ktoré prispeli k jeho smrti zahŕňajú utopenie, koronárne ochorenie srdca a účinky buprenorfínu - lieku používaného pri liečbe závislosti na opiátoch - uvádza sa v správe súdneho lekára s tým, že išlo o nehodu.



Ľudia blízki Perrymu vyšetrovateľom povedali, že herec v čase smrti podstupoval ketamínovú infúznu terapiu. Ide o experimentálnu liečbu depresie a stavov úzkosti. Podľa súdneho lekára mal však Perry v čase smrti v tele také množstvo ketamínu, ktoré sa používa počas celkovej anestézie. Poslednú ketamínovú terapiu tiež absolvoval asi jeden a pol týždňa pred smrťou, pričom ketamín sa z tela vyplavuje už niekoľko hodín po požití.



Ketamín je látka, ktorá sa užíva aj ako rekreačná droga pre svoje utlmujúce a halucinogénne účinky. Lekári ho však využívajú ako anestetikum a vedci v súčasnosti skúmajú jeho účinky pri liečbe duševných porúch.



Perry v minulosti otvorene hovoril o svojich problémoch so závislosťou, ktorým čelil aj počas nakrúcania Priateľov. Vo svojej biografii tiež opísal, ako bral ketamín denne v čase, keď bojoval so závislosťou. Ketamín mu podľa jeho slov uľavoval od bolesti a pomáhal s depresiou.



Napriek tomu, že Perry dlhé roky bojoval so závislosťou na liekoch proti bolesti a drogách a s tým súvisiacimi zdravotnými problémami, bol údajne celých 19 mesiacov pred svojou smrťou čistý, píšu AP a AFP.



Perry zomrel 28. októbra vo veku 54 rokov. Herca našiel bez známok života v bazéne v jeho dome v Los Angeles jeho asistent. Herec sa podľa svojho asistenta pred smrťou nesťažoval na nijaké zdravotné problémy a neprejavoval ani známky nedávneho požitia alkoholu alebo iných omamných látok.



Herec bol známy predovšetkým stvárnením Chandlera Binga v populárnom sitkome Priatelia americkej televíznej stanice NBC. Za výkon v Priateľoch získal Perry dve nominácie na ceny Emmy a ďalšie dve získal za účinkovanie v seriáli Západné krídlo. Okrem toho sa Perry objavil aj vo viacerých filmoch - napríklad v snímke Iba blázni sa ponáhľajú (1997) či Môj sused zabijak.