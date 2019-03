Príčinou zlyhania motorov výletnej lode v Nórsku bol nedostatok oleja

Riaditeľ úradu Lars Alvestad uviedol, že senzory zaznamenali nedostatok oleja a automaticky motory vypli, aby zabránili ich poruche.

Štokholm 27. marca (TASR) - Nórsky námorný úrad v stredu oznámil, že príčinou zlyhania motorov výletnej lode Viking Sky, ktoré si cez víkend vyžiadalo hromadnú evakuáciu, bola nízka hladina oleja v motoroch. Informovala o tom agentúra AP.



Riaditeľ úradu Lars Alvestad uviedol, že senzory zaznamenali nedostatok oleja a automaticky motory vypli, aby zabránili ich poruche.



"Vysoké vlny pravdepodobne spôsobili pohyb v olejových nádržiach, ktorý bol taký výrazný, že sa zastavil prísun oleja do čerpadiel," povedal Alvestad a dodal, že sa tým aktivoval alarm signalizujúci nízku hladinu oleja a na základe toho sa zakrátko motory automaticky vypli.



Nórska spoločnosť Viking Ocean Cruises, ktorej loď patrí, zistenia privítala a zavedie odporúčania na svojich lodiach.



Výletnej lodi Viking Sky smerujúcej z mesta Tromsö do Stavangeru v sobotu zlyhali všetky štyri motory. Po spustení rozsiahlej záchrannej akcie sa pomocou vrtuľníkov podarilo do nedele rána evakuovať z lode 338 z 1373 ľudí na palube.



Podľa nórskej polície bolo 17 ľudí prevezených do nemocnice. Na palube Viking Sky boli najmä britskí a americkí občania.