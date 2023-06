Príčinu vlakovej nehody v Indii a zodpovedných už úrady identifikovali

New Dilli 4. júna (TARS) - Piatkovú zrážku vlakov v Indii, ktorá si vyžiadala najmenej 288 obetí a asi 900 zranených, spôsobila chyba elektronického signalizačného systému. Bez bližších podrobností to povedal minister železníc Ašvini Vaišnav. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Zistili sme príčinu nehody a ľudí, ktorí sú za ňu zodpovední," povedal minister železníc Ašvini Vaišnav. Pred ukončením vyšetrovania "nie je vhodné" poskytnúť ďalšie informácie, doplnil. Na príčine bola "zmena na elektronickom zabezpečovacom zariadení". "Kto to urobil a ako sa to stalo, bude zistené až po náležitom prešetrení," dodal minister.



Podľa železničných úradníkov chyba signalizácie na trati pozdĺž východného pobrežia Indie poslala Coromandal Express z Kalkaty do Chennai na vedľajšiu koľaj. Tam narazil do nákladného vlaku, ich trosky neskôr vykoľajili rýchlik smerujúci z Bengaluru do Kalkaty.



Presné údaje o počte obetí a zranených sa rozchádzajú. Podľa sobotnej informácie šéfa miestneho hasičského zboru je mŕtvych najmenej 288, ďalšie telá však spod trosiek vyslobodili aj neskôr a počet mŕtvych bude pravdepodobne stúpať. Hlavný tajomník štátu Urísa Pradíp Jena potvrdil, že hospitalizovaných bolo asi 900 zranených ľudí.