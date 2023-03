Pridať do VŠ nejakú sumu nič nerieši, reagoval Fiala na akademikov

Praha 29. marca (TASR) - Pri riešení otázky nízkych platov pedagógov v humanitných a spoločenskovedných odboroch by podľa českého premiéra Petra Fialu nepomohlo, ak by vláda svojím rozhodnutím pridala do vysokoškolského systému nejakú sumu financií. Je podľa neho nutné hľadať riešenie, ktoré bude dlhodobé a efektívne. Povedal to v stredu na výjazdovom rokovaní vlády v Jeseníku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Fiala zdôraznil, že vysoké školy v Česku majú v oblasti tvorby mzdových podmienok autonómiu. "Sú to jednotlivé vysoké školy, ktorých akademické senáty určujú pravidlá mzdovej politiky a rozdeľovania prostriedkov, ktoré im idú zo strany štátu," vysvetlil predseda vlády.



Ak má vláda pomôcť so mzdami na niektorých fakultách, musí to podľa Fialu robiť v úzkej spolupráci s vedením vysokých škôl a musí hľadať riešenie, ktoré bude dlhodobé. Jednoduché pridanie prostriedkov do rozpočtu tým riešením podľa jeho slov nie je.



Premiér chce s akademikmi viesť naďalej debatu. Minister školstva Vladimír Balaš sa podľa Fialu dohodol s reprezentantmi vysokých škôl na ďalších krokoch. "Musíme zaistiť to, aby kvalita vzdelávania v ČR aj na úrovni vysokých škôl bola čo najlepšia," dodal premiér.



Vyučujúci a študenti v Česku v utorok na Deň učiteľov protestovali proti nízkym platom v humanitných a spoločenskovedných odboroch. Od vlády požadujú jednak jednorazovú finančnú injekciu, ktorá pomôže riešiť aktuálne podfinancovanie dotknutých odborov v tomto roku, ale tiež dlhodobé riešenie aj v otázke rovnosti platových taríf medzi jednotlivými odbormi. Ak vláda ich požiadavky nesplní, avizovali možnosť ďalších protestov.