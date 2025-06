Pride v Budapešti prilákal 200.000 ľudí, žiadne incidenty nenastali

Budapešť 28. júna (TASR) - Krátko pred 20.00 h sa v Budapešti na nábreží Dunaja v blízkosti Technickej a ekonomickej univerzity skončil zakázaný pochod Pride na podporu práv ľudí hlásiacich sa ku komunite LGBTQ+. Organizátori sa domnievajú, že sa ho zúčastnilo až 200.000 ľudí. Podujatie sa zaobišlo bez vážnejších incidentov, informuje TASR podľa správy agentúry MTI a AFP.



Davy mávajúce dúhovými vlajkami a transparentmi kritizujúcimi maďarského premiéra Viktora Orbána zaplnili v sobotu popoludní Deákovo námestie neďaleko Budapeštianskej radnice. Protestujúci pokračovali cez Alžbetin most až do budínskej časti maďarskej metropoly. Podľa pôvodných plánov mali účastníci prejsť cez Most slobody. Polícia im to však neumožnila, keďže most zablokovalo krajne pravicové Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), ktoré označilo pochod za „propagandistický“.



„Domnievame sa, že sa na ňom zúčastnilo 180.000 až 200.000 ľudí... Je ťažké to odhadnúť, pretože na budapeštianskom pochode Pride ešte nikdy nebolo toľko ľudí,“ povedala pre AFP spoluorganizátorka pochodu Viktória Radványiová.



Na pochode sa zišli ľudia z približne tridsiatich krajín vrátane niekoľkých diplomatov a okolo 70 europoslancov. Počas podujatia vystúpili viaceré osobnosti vrátane opozičného starostu Budapešti Gergelyho Karácsonya.



Sobotňajší pochod označil za „oslavu slobody“ a účastníkom povedal, že „nenávistné sily nad nami nemajú moc“. Podľa neho sloboda existuje len vtedy, keď sa rešpektuje dôstojnosť, viera, presvedčenie a orientácia každého človeka. „Sloboda, dôstojnosť, rovnosť - na tom trváme a buď sme slobodní spoločne, alebo nikto z nás,“ povedal Karácsony. Účastníkom pochodu poďakoval a na záver prejavu vyhlásil, že „Budapešť si volí Európu a slobodný svet“.



Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní, ktorú maďarský parlament schválil v marci. Karácsony v reakcii na to vyhlásil Pride za mestské podujatie organizované radnicou a trval na tom, že tak žiadny účastník nemôže čeliť prísnym postihom. Mestské podujatia si nevyžadujú súhlas polície a podľa budapeštianskych poslancov sú výnimkou zo zákona.



Podľa maďarských médií bolo cieľom vládnej strany Fidesz znemožniť konanie pochodov Pride s odvolaním sa na ochranu detí. Predstaviteľ Hnutia naša vlasť Előd Novák stranu Fidesz v sobotu kritizoval a tvrdil, že proti usporiadaniu pochodu Pride nespravila dosť. „Dnes sa vládna konzervatívna politika a politika ochrany detí nadobro zrútila,“ vyhlásil.



Orbán v piatok povedal, že hoci polícia pochod Pride „nerozpustí“, tí, ktorí sa na ňom zúčastnia, by si mali byť vedomí „právnych dôsledkov“. Pochod Pride sa v maďarskom hlavnom meste koná už 30 rokov.