Pride v Budapešti sa môže konať pri dodržaní zákona o ochrane detí

Budapešť 4. júna (TASR) - Budapeštiansky pochod Pride sa môže uskutočniť, ak sa dodrží zákon o ochrane detí. Otázkou je, či cieľom organizátorov je usporiadať toto každoročné podujatie v rámci zákonného rámca, alebo ním provokovať. Podľa servera magyernemzet.hu to v stredu povedal šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Gulyás na margo zvýšeného záujmu tlače a medzinárodného spoločenstva zdôraznil, že maďarská vláda bude presadzovať zákon o ochrane detí. „Kabinet nemá v úmysle konať proti sexuálnym menšinám, ale chrániť deti,“ podčiarkol.



„Vláda je pevne presvedčená, že Pride sa môže konať v rámci zákona o ochrane detí, a preto bol organizátorom ponúknutý Kincsem Park (pozn. TASR: dostihová dráha) ako miesto konania, ale môžu si vybrať aj iné miesto,“ dodal.



Pochody Pride sa doposiaľ konali v centre hlavného mesta, zvyčajne na Andrássyho triede.



Najmenej 70 členov Európskeho parlamentu plánuje účasť na tohtoročnom 30. ročníku pochodu Pride v Budapešti, ktorý je plánovaný na 28. júna. Pre stanicu CNN to 30. mája potvrdili viacerí členovia EP. Usporiadanie tohto podujatia je otázne odvtedy, čo vláda maďarského premiéra Viktora Orbána v marci v zrýchlenom konaní schválila zákon sprísňujúci pravidlá zhromažďovania.



V zmysle uvedeného zákona účastníci pochodu musia rátať s pokutami a identifikáciou s použitím technológie rozpoznávania tváre, píše CNN.



Spolupredsedníčka medziskupiny EP pre práva LGBT+ ľudí, holandská europoslankyňa Kim van Sparrentaková uviedla, že aj napriek tomu sa členovia najmenej šiestich skupín EP plánujú zúčastniť na pochode Pride v Budapešti.



Maďarský parlament 18. marca schválil novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej budú zakázané akékoľvek zhromaždenia propagujúce homosexualitu. Servera telex.hu uviedol, že novela z dielne vládnej strany Fidesz má za cieľ znemožniť konanie budapeštianskych pochodov Pride.



Server podotkol, že Fidesz obmedzuje právo zhromažďovať sa s odvolaním sa na ochranu detí. Organizátori a účastníci podujatí, ktoré by propagovali homosexualitu, môžu dostať pokutu až do výšky 200.000 forintov (500 eur).











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)