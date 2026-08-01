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Pride v Hamburgu prilákal stovky tisíc ľudí týždeň po útoku v Berlíne
Ballout patril istý čas k salafistickej skupine, ktorá sa venovala misionárskej činnosti a verbovala nových stúpencov.
Autor TASR
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Hamburg 1. augusta (TASR) - V sobotu sa na pochode Pride v severonemeckom meste Hamburg zúčastnilo približne 300.000 ľudí, a to týždeň po tom, čo si džihádistický útok na pochod v Berlíne vyžiadal jednu obeť a niekoľko desiatok zranených. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Polícia aj organizátori pochodu odhadli účasť na približne 300.000 ľudí. Príslušníci bezpečnostných zložiek boli počas celej akcie v plnej pohotovosti.
Na transparentoch účastníkov pochodu sa objavili heslá ako „Solidarita medzi ľuďmi z LGBT komunity“ a „Postavme sa za budúcnosť bez strachu“.
K útoku na berlínsky Pride došlo uplynulú sobotu. Islamista Abdul Ballout narazil vozidlom do davu ľudí, pričom zahynula jedna žena a 29 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Útočník následne z miesta ušiel, nemecká polícia ho vypátrala až v nedeľňajších večerných hodinách a vzápätí počas zásahu zastrelila.
Ballout patril istý čas k salafistickej skupine, ktorá sa venovala misionárskej činnosti a verbovala nových stúpencov. Salafimuz je ultrakonzervatívny a fundamentalistický prúd v rámci sunnitského islamu.
Polícia aj organizátori pochodu odhadli účasť na približne 300.000 ľudí. Príslušníci bezpečnostných zložiek boli počas celej akcie v plnej pohotovosti.
Na transparentoch účastníkov pochodu sa objavili heslá ako „Solidarita medzi ľuďmi z LGBT komunity“ a „Postavme sa za budúcnosť bez strachu“.
K útoku na berlínsky Pride došlo uplynulú sobotu. Islamista Abdul Ballout narazil vozidlom do davu ľudí, pričom zahynula jedna žena a 29 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Útočník následne z miesta ušiel, nemecká polícia ho vypátrala až v nedeľňajších večerných hodinách a vzápätí počas zásahu zastrelila.
Ballout patril istý čas k salafistickej skupine, ktorá sa venovala misionárskej činnosti a verbovala nových stúpencov. Salafimuz je ultrakonzervatívny a fundamentalistický prúd v rámci sunnitského islamu.