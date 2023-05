Priebeh volieb v Turecku poznačili útoky na volebných pozorovateľov

Istanbul 28. mája (TASR) - Útoky na volebných pozorovateľov hlásili v nedeľu v Turecku v druhom kole prezidentských volieb. K incidentom došlo v Istanbule a tiež na juhovýchode krajiny, uviedli tamojší politici, ktorých citovali miestne médiá. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ali Šeker, poslanec najväčšej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP), v nedeľu pre stanicu Halk TV povedal, že on a ďalší opozičný volebný predstaviteľ sa stali terčom útoku skupiny osôb po tom, čo nahlásili nezrovnalosti pri hlasovaní. K napadnutiu došlo v dedine v provincii Šanliurfa v juhovýchodnej časti Turecka.



Ešte predtým predseda frakcie CHP Özgür Özel na Twitteri informoval, že došlo k zbitiu volebných pozorovateľov a rozbitiu ich telefónov. Kritizoval zároveň nedostatočnú prítomnosť bezpečnostných síl a vyzval úrady, aby zaistili bezpečnosť priebehu volieb.



Podľa medializovaných správ sa viacero podobných incidentov odohralo aj v Istanbule. Online server senika.org napríklad napísal, že v štvrti Bagcilar nevpustili do volebných miestností právnikov a údajne tam došlo k potýčkam. Tieto informácie však nebolo možné nezávisle overiť. Stanica Halk TV hlásila i napadnutie pozorovateľov z radov opozície v istanbulských štvrtiach Gaziosmanpaša a Ümraniye.



V nedeľnom druhom kole prezidentských volieb rozhoduje zhruba 61 miliónov oprávnených voličov o tom, či sa hlavou štátu stane súčasný turecký prezident Recep Tayyip Erdogan alebo kandidát spojenej opozície Kemal Kiličdaroglu. Volebné miestnosti sa zatvoria sa o 17.00 h (16.00 h SELČ), pričom prvé hlasy by mohli byť sčítané už podvečer.



V prvom kole, ktoré sa konalo 14. mája, ani jeden z kandidátov nedosiahol potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov — za Erdogana hlasovalo 49,5 percenta voličov, Kiličdaroglu získal takmer 45 percent hlasov.